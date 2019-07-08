Геращенко призвала к бойкоту сепаратистских каналов

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко: призываю коллег не ходить на каналы "NewsOne" и 112

Первый заместитель председателя Верховной Рады, кандидат в народные депутаты от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко во время Согласительного совета обратилась к политикам с призывом объявить бойкот телеканалам "NewsOne" и 112, которые входят в условный информационный холдинг Медведчука - в ответ на заявление "NewsOne" провести телемост с российским телеканалом "Россия24".

"Я счастлива, что нахожусь в "черных списках" этих телеканалов и ни разу не получала от них приглашение на эфиры. Считаю это знаком качества... А тут сидят те, кто рассказывает до сих пор о Порошенко, а сами всю прошлую неделю провели в эфире этих телеканалов - лидеры и лидерши некоторых фракций, которые не вылезают из этих каналов. И нам здесь рассказывают, как нам надо жить", - подчеркнула она.

Обращаясь к политикам, народный депутат отметила: "Докажите не словом, а делом, что для вас что-то значат ценности. Не ходите на эти телеканалы".