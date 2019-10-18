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пятница, 18 октября 2019 04:21

Генпрокурор сообщил, когда вручат подозрение Гладковскому

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Генпрокурор сообщил, когда вручат подозрение Гладковскому
Гладковскому вручат подозрение 18 октября. Фото: ТСН

Генеральная прокуратура 18 октября, сообщит о подозрении бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

"Проект сообщения о подозрении лежит у меня на столе. Работа над ним завершается. Я должен сказать, что доказательства собраны, и их достаточно, чтобы завтра (18 октября) сообщить о подозрении", - заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире телеканала 1+1.

Рябошапка отметил, что в основе подозрения для Гладковского - ложное декларирование, нарушение законодательства при осуществлении тендерных закупок и использование служебного положения для того, чтобы неправомерно влиять на результаты тендерных закупок для получения неправомерной выгоды.

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Ранее стало известно, что Гладковский пытался вылететь из Украины. Позже его задержали детективы НАБУ по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

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