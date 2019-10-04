Генпрокурор прокомментировал информацию о подозрении Порошенко

"В ближайшее время все узнают детали", - генпрокурор. ФОТО: Reuters

Новая команда Генеральной прокуратуры не анонсирует вручения подозрений.

Так на вопрос о подготовке подозрения 5-му президенту Петру Порошенко на брифинге отреагировал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Чем бы я хотел, чтобы наша прокуратура отличалась от предыдущих, и она будет отличаться, - мы не анонсируем обыски, подозрения и другие процессуальные решения.

Как говорит мой коллега Виталий Викторович, экстрадиция - это процедура очень дорогая и очень длительная ".

Вероятно, Рябошапка имел в виду, что анонсирования подозрений может мотивировать человека выехать за пределы Украины. Экстрадировать, то есть принудительно вернуть в Украину, стоит "очень дорого".

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"Мы активно работаем. И в нашей работе, в работе органов досудебных расследований есть много материалов по чиновникам, экс-нардепам и действующим нардепам. В ближайшее время все узнают подробности".

2 октября "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свой источник сообщил, что Генеральная прокуратура готовит подозрение пятом президенту Петру Порошенко злоупотребления властью. В пресс-службе ГПУ Gazeta.ua не подтвердили и не опровергли подготовку подозрения - "пока такой информации нет".