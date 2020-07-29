Генпрокурор назначила нового заместителя, работавшего на этой должности во времена Шокина

 
Ексклюзивы
1/5
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 531
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 675
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 477
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1035
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 855
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4473
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2340
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7821
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 999
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 720
Фото
Все фото
2
12
6
4
19
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Саакашвили пил кофе на балконе с Садовым
Саакашвили пил кофе на балконе с Садовым
Шабунин о поджоге своего дома: &quot;Это политическая ответственность Зеленского&quot;
Шабунин о поджоге своего дома: "Это политическая ответственность Зеленского"
Работники Одесского и Черноморского торговых портов устроили митинг под зданием МИУ
Работники Одесского и Черноморского торговых портов устроили митинг под зданием МИУ
Видео
Все видео
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Интервью
1/5
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 513
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 477
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 774
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 459
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 792
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
среда, 29 июля 2020 13:57

Генпрокурор назначила нового заместителя, работавшего на этой должности во времена Шокина

  Комментировать
Генпрокурор назначила нового заместителя, работавшего на этой должности во времена Шокина
Новоназначенный заместитель гепрокурора Роман Говда. Фото: kyiv.gp.gov.ua


Ирина Венедиктова назначила первым заместителем Романа Говду.
Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

Председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин ранее сообщал, что во время Революции достоинства Роман Говда возглавлял отдел, занимавшийся преследованием майдановцев.

Новый заместитель в органах прокуратуры работает с 2003 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уволенный из ГБР Корецкий рассказал, как его заставляли "догонять Порошенко"

В 2015 году Говду назначили прокурором Одесской области. В том же году стал заместителем генерального прокурора Виктора Шокина.
В 2016 году генпрокурор Юрий Луценко назначил прокурором Киева. Через 2 года ушел в отставку. В апреле этого года его назначили первым заместителем прокурора Киева

Генпрокурор Ирина Венедиктова представила нового руководителя прокуратуры Киева. Им стал Олег Кипер, ранее бывший заместителем прокурора Киева.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Генпрокурор назначила нового заместителя, работавшего на этой должности во времена Шокина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Время Х для МинАПК: почему за 11 месяцев не восстановили министерство

Самое читаемое
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто Просмотров: 9811
27-летняя хранительница колонии разнесла голову из автомата
27-летняя хранительница колонии разнесла голову из автомата 1 Просмотров: 6723
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на сельской улице
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на сельской улице
 Просмотров: 6642
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев Просмотров: 6372
Украинка рассказала, какую работу не следует выбирать в Израиле
Украинка рассказала, какую работу не следует выбирать в Израиле
 Просмотров: 4779
Политика
Время Х для МинАПК: почему за 11 месяцев не восстановили министерство
Время Х для МинАПК: почему за 11 месяцев не восстановили министерство
 Просмотров: 9
В Беларуси задержали группу боевиков иностранной военной компании
В Беларуси задержали группу боевиков иностранной военной компании Просмотров: 117
Зеленский назвал имя вероятного главы украинской делегации в Минске
Зеленский назвал имя вероятного главы украинской делегации в Минске 1 Просмотров: 414
Стало известно имя временного преемника Кучмы в ТКГ
Стало известно имя временного преемника Кучмы в ТКГ Просмотров: 522
Не допустим "днепровских референдумов" пятой колонны - генерал Забродский
Не допустим "днепровских референдумов" пятой колонны - генерал Забродский 1 Просмотров: 729
Больше всего комментируют
34
"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым" — Волкер
20
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
5
В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов
3
МИД осудил проведение "парада" РФ в оккупированном Севастополе
2
Россия не может конфликтовать с Украиной и Западом десятилетиями
Голосов: 17286
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua