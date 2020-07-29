Генпрокурор назначила нового заместителя, работавшего на этой должности во времена Шокина

Новоназначенный заместитель гепрокурора Роман Говда. Фото: kyiv.gp.gov.ua



Ирина Венедиктова назначила первым заместителем Романа Говду.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

Председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин ранее сообщал, что во время Революции достоинства Роман Говда возглавлял отдел, занимавшийся преследованием майдановцев.

Новый заместитель в органах прокуратуры работает с 2003 года.

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В 2015 году Говду назначили прокурором Одесской области. В том же году стал заместителем генерального прокурора Виктора Шокина.

В 2016 году генпрокурор Юрий Луценко назначил прокурором Киева. Через 2 года ушел в отставку. В апреле этого года его назначили первым заместителем прокурора Киева

Генпрокурор Ирина Венедиктова представила нового руководителя прокуратуры Киева. Им стал Олег Кипер, ранее бывший заместителем прокурора Киева.