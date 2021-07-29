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четверг, 29 июля 2021 15:40

Генпрокуратуру попросили пояснити саботаж її підлеглих у справі Павловського

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  Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов: "Сейчас очень откровенно проступает политический характер заказа по делу генерала Павловского"
Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов: "Сейчас очень откровенно проступает политический характер заказа по делу генерала Павловского"

Офис Генерального прокурора должен объяснить обществу, на каком основании прокуроры сознательно саботируют апелляционное заседание по делу генерала Павловского, фактически затягивая период его содержания под стражей на неопределенный срок.

Об этом заявили народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" у Офиса Генерального прокурора Украины.

"Во время встречи подчиненные Генерального прокурора пытались приводить причины, почему это произошло, почему прокуроры не присутствовали на заседании, из-за чего невиновный человек еще месяц будет находиться в СИЗО. Но эти объяснения не выглядели достоверными. По итогам встречи по словам Генерального прокурора будет проведена проверка обстоятельств почему так произошло, и я надеюсь, что виновные будут наказаны", - сказал сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

"Сейчас очень откровенно проступает политический характер заказа этого дела. Я не удивлюсь, что это напрямую управляется из Офиса президента Зеленского, причем не удивлюсь, если это управляется напрямую из его кабинета", - добавил он.

Народный депутат Ростислав Павленко отметил, что международная практика признает пытками действия подобные тому, которые осуществляет сейчас прокуратура.

"За квалификацией ЕСПЧ и других международных актов неявка прокуроров, неоправданно завышен залог и подобные вещи квалифицируются как пытки. То есть речь идет о том, что Павловского будут держать за решеткой фактически для выбивания показаний на Порошенко, на то, чтобы сделать это дело политическим и использовать его для давления на оппозицию. Вероятно, что именно это сейчас происходит. Очень ожидаем разборчивых объяснений от прокуратуры, почему прокуроры не явились. Тем более, что человек из группы прокуроров в суде был", - сказал он.

Народный депутат Нина Южанина подчеркнула, что информация о неосведомленности руководства ОГП о неявке прокуроров в суд выглядит сомнительной.

"Их неявка привела к тому, что человек будет находиться в камере временного содержания еще месяц. Это месяц пыток над невиновным человеком. И это себе позволяют наши служащие, то есть прокуроры, которые содержатся за счет бюджета. Дело в безответственности. Почему в случае уважительных причин руководство Генпрокуратуры не было сообщено? Такое впечатление, что от нас узнает сейчас все руководство о том, что произошло в суде. Это все выглядит ложно и надо дождаться правды", - отметила народный депутат.

"Откровенная ложь - это визитная карточка нынешней власти", - резюмировал сопредседатель фракции Герасимов.

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