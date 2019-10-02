Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко - СМИ

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Генеральная прокуратура готовит подозрение пятому президенту Петру Порошенко касательно злоупотребления властью.

Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свой источник.

В пресс-службе ГПУ Gazeta.ua не подтвердили и не опровергли подготовку подозрения - "пока, такой информации нет".

"Активно отрабатываются проекты подозрений бывшему главе государства, а также нескольким нынешним и бывшим народным депутатам", - сообщил источник агентства.

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Государственное бюро расследований ведет 13 производств, в которых фигурирует Порошенко. Их открыли по заявлениям Андрея Портнова. Сам Порошенко и его защита заявляют - в производствах является лишь свидетелем.