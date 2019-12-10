Генеральный директор "Первого канала" признал, что они солгали о сбитии рейса MH17 украинскими военными

Константин Эрнст признал, что информация о сбитии Боинга украинскими военными была ложью. Фото: РБК

Генеральный директор российского "Первого канала" Константин Эрнст признал, что информация о сбитии "Боинга" рейса MH17 на Донбассе украинским истребителем является ложью.

"Мы люди, мы ошиблись, но не специально", - сказал Эрнст в интервью The New Yorker.

В то же время он считает, что официальному отчету Объединенной следственной группы о том, что MH17 сбили с российского "Бука", можно верить, а можно не верить. "Вы верите, что нидерландский отчет - это истина. Я верю, что он непрофессиональный", - заявил глава "Первого канала".

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После катастрофы MH17 российская телепропаганда выдвигала целый ряд различных теорий, утверждали, что Россия и боевики не причастны к сбиванию самолета, а ответственна Украина - речь шла о том, что это были неудачное обучение украинских ПВО, Украина умышленно сбила самолет, потому что считала его самолетом Путина и тому подобное. В одном из эфиров продемонстрировали кадр со спутника, на котором есть украинский истребитель, который якобы сбил "Боинг". Этот снимок быстро раскрыли как подделку.