Генерала Павловского держат, чтобы выбить показания на Порошенко - адвокат

В деле генерала Павловского на людей давят - адвокат. Фото: eurosolidarity

Власть взяла в заложники генерала Павловского и других, чтобы выбить показания на Порошенко.

Об этом, отвечая на вопрос журналистов относительно очередного срыва рассмотрения апелляционной жалобы Павловского, заявили адвокаты пятого президента.

"Мы, конечно, очень внимательно отслеживаем дело генерала Павловского. Потому что по тем документам, которые уже опубликованы, совершенно очевидна ситуация, когда на четырех человек давят, создают реально пыточные условия. Это не преувеличение, это реально соответствует критериям Европейского суда по правам человека. С одной великой целью - получить от них лживые, придуманные следствием показания против Петра Порошенко", - отметил адвокат Илья Новиков.

"Это уже не какая-то хитрая схема, это достаточно прозрачно читается. Что мы видим сегодня. Заседание Апелляционного суда по делу Павловского по его апелляционной жалобе, которая по закону должна рассматриваться в течение пяти суток, чтобы человек не находился под стражей, пока его дело не пересмотрел апелляционный суд, происходит тогда, когда двухмесячный срок, на который его арестовали, уже истек. Первое нарушение", - отметил Новиков.

"Мы знаем, что правосудие, предоставлено слишком поздно - это правосудие, в котором отказали. Оно даже не было предоставлено - сегодня не состоялось заседание. Смотрите, какое совпадение факторов: судья ушла в отпуск; не явились прокуроры; Павловского не доставили из СИЗО, потому что следователь не дал суду разрешение его оттуда доставить. Почему вообще следователь может запретить или не запретить человеку предстать перед судом, а суд выслушать этого человека? И как вишенка: когда суд согласился заслушать Павловского по видеосвязи, оказалось, что в СИЗО именно в этот день не работает интернет", - говорит Новиков.

"Однозначно это скандальное лишения генерала Павловского базового права - права на доступ к правосудию, права быть выслушанным судом, которое он не получил. Мы видим, что уже продолжили заново срок содержания под стражей на следующий период. А Апелляционный суд Киева все еще не высказался - законно избрали содержание под стражей в первый раз. Мы понимаем, что это незаконно", - отмечает Новиков.

"Власть просто взяла Павловского и других в заложники и держит их, издевается над ними, пытает их для того, чтобы заставить их дать какие-то клеветнические показания. Конечно, эти люди пока держатся. Мы надеемся, что наказанными будут те, кто их пытает сейчас, а не эти герои", - резюмирует адвокат Игорь Головань.