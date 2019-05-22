Гелетей подал в отставку

Автор: rbc.ua

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей написал рапорт на увольнение.

О своем решении он сообщил в Facebook.

"Горжусь каждым своим рабочим днем ​​в Управлении государственной охраны Украины. Вместе с тем понимаю, что новоизбранный президент Украины должен формировать свою собственную команду. Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно", - написал Гелетей.

Он пожелал своему преемнику "силы, мудрости и сил в почетной службе на благо нашей родины".

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Валерий Гелетей долгое время работал в милиции. При президентстве Ющенко возглавлял Управление государственной охраны. После революции уже во время войны на востоке возглавил Министерство обороны на 4 месяца. Затем снова перешел в УГО.