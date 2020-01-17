Где были Богдан, Баканов и Аваков после крушения украинского самолета - "ЕС" направила депутатский запрос

"ЕС" направила депутатский запрос об отсутствии Богдана, Баканова и Авакова на заседании Верховной Рады. Фото: Prm

Фракция "Европейская Солидарность" направила депутатский запрос об отсутствии на рабочем совещании по вопросам, связанным с авиакатастрофой самолета Boeing-737 в Иране, руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана, главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Запрос был объявлен во время пленарного заседания Верховной Рады Украины, передает пресс-служба "Европейской Солидарности".

"Владимиром Зеленским при СНБОУ был создан оперативный штаб для расследования причин авиакатастрофы самолета Boeing-737.

Однако обращаем ваше внимание, что на данном совещании отсутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, который, по информации СМИ возглавляет комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков", - говорится в запросе.

"Отсутствие на упомянутом совещании руководителей органов государственной власти Украины, ответственных за национальную безопасность Украины, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений против мира и безопасности, борьбы с терроризмом, считаем неприемлемым", - считают в "Европейской Солидарности".

Парламентарии требуют от руководителя Офиса президента Украины, председателя Службы безопасности Украины и министра внутренних дел Украины предоставить официальный ответ на вопрос - принимали ли они участие в заседаниях оперативного штаба и в случае их отсутствия на заседании были ли они в официальном отпуске в это время.