ГБР заочно вручило подозрение экс-нардепу

Константин Жеваго был нардепом предыдущих шести созывов.

Госбюро расследований заочно вручило подозрение бывшему нардепу Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к схеме с растраты и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит".

Об этом сообщила первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко в Facebook

Во время досудебного расследования установили, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.

"Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком "Финансы и кредит" и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка "Финансы и кредит" именно те 113 миллионов долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк объявили неплатежеспособным.

Средства, полученные за поручительством банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу", - заявила Варченко.

ГБР инкриминирует растрату имущества и отмывание доходов.

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Ранее Государственное бюро расследований сообщило депутату Верховной Рады 8-го созыва от группы "Воля народа" Максиму Микитасю о подозрении в хулиганстве.