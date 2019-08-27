ГБР в Верховной Раде: в Аппарате назвали причины прихода силовиков

Сейчас система активируется карточкой нардепа. Фото: internetua.com

Вводить сенсорную кнопку в системе "Рада" нельзя, так как гарантия ее работы истекла в прошлом году.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Владимир Слышинский, общаясь с журналистами под стенами парламента.

Именно он подал в ГБР заявление, по которому открыли уголовное производство.

"В 2008 году была установлена ​​сенсорная кнопка. В 2012 году вышел срок системы "Рада", к которой прицеплена сенсорная кнопка. Срок эксплуатации сенсорной кнопки - 10 лет, он истек в прошлом году", - сказал Слышинский.

Он добавил, что во время тестирования кнопки выяснили, что она "не гарантирует бесперебойную работу и персональное голосование".

"Необходимо вводить полностью новую систему. "Рада-4" - это тоже система с сенсорной кнопкой, а не биометрией. Кроме того, она не позволяет работать с документами", - отметил Слышинский.

Он также рассказал, что имел право и допустил следствателей к системе. В связи с этим в парламенте начали внутреннее расследование и отстранили Слышинского на 2 месяца.

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Нынешний председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что ГБР и СБУ срывают установление сенсорных кнопок в зале Верховной Рады.