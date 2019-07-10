ГБР сливает государственные тайны в Москву

Адвокат Игорь Головань (на фото) заявил, что юрист Андрей Портнов получает и публикует копии не ему присланных писем раньше, чем их получают адресаты. Фото: Ровно Вечернее

Как бы там ни раздувал щеки господин директор Государственного бюро Роман Труба, рассуждая на камеры о тайне следствия и других тайнах, достаточно подписаться на телеграмм канал "известного юриста Андрея Портнова" чтобы убедиться, что для этого многолетнего друга руководителя президентского офиса в ГБР нет никаких тайн.

Об этом пишет адвокат Игорь Головань в своем блоге на сайте "Украинская правда".

Многолетний друг руководителя президентского офиса получает и публикует копии не ему присланных писем раньше, чем их получают адресаты, сообщает о повестках, обысках и временных доступах в производствах по его заявлениям и не только.

Еще хвастается, что публикует только часть известной ему информации (по его собственным словам - 5-10 процентов).

В последнее время известный юрист публикует документы и информацию ГБР не так нагло. Ссылается на "слухи" и "данные из правоохранительных кругов".

То есть, начал получение информации хоть и примитивно, но "легендировать".

С учетом сказанного выше, некоторые производства ГБР, например, об украинских моряках и кораблях, о ситуационной комнате, выглядят как спецоперации по организации каналов доступа к государственным секретам Украины.

Чиновники ГБР с использованием возможностей центрального органа исполнительной власти собирают сведения об обстоятельствах перехода украинских кораблей, об обсуждениях и решениях, которые происходили в ситуационной комнате.

Далее информация передается многолетнему другу руководителя президентского офиса.

А потом куда? Прямо в Москву?