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четверг, 11 июля 2019 21:20

ГБР проводит следственные действия в Офисе президента - "Главком"

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ГБР проводит следственные действия в Офисе президента - &quot;Главком&quot;
В Офисе президента ведутся следственные действия. Фото: ГБР

В Офисе президента Владимира Зеленского Государственное бюро расследований проводит следственные действия, опрашивая работников Службы безопасности Украины, обеспечивающих деятельность ситуативной комнаты. Сотрудники ГБР интересуются ведением протоколов заседаний, допрашивают тех, кто обеспечивал уровень секретности в этих помещениях. Особенно это касается тех совещаний, которые связаны по планированию военных операций во времена президентства Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Главкому" на правах анонимности сообщил источник в силовых структурах.

По словам источника, следователи не дают ответов на вопросы, что именно ищут в документообороте. Лишь известно, что их интересует информация о том, кто и что говорил при проведении совещаний, какие приказы отдавались, кто подписывал те или иные документы под грифом "совершенно секретно" и относящиеся к информации, содержащей государственную тайну.

"Есть подозрение, что данная информация может собираться в интересах другой страны, а именно - Российская Федерация. Поскольку речь идет о планировании военных операций, которые разрабатывались в этой комнате", - заявляет источник.

На вопрос, как информация может попасть в РФ, ведь это де-факто можно расценивать как шпионаж в интересах другой страны, источник сказал, что это может делаться через посредство отдельных лиц, в частности Андрея Портнова.

"Нельзя исключать, что Портнов создал канал для передачи информации в Москву, где был привлечен к сотрудничеству с российскими спецслужбами. То есть схема может выглядеть следующим: ГБР-Труба-Портнов-ФСБ", - сообщил источник "Главкома".

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