ГБР проверяет бывшего главу КСУ Тупицкого на причастность еще к двум делам

Государственное бюро расследований проверяет отстраненного главу Конституционного Суда Александра Тупицкого на причастность к еще двум уголовным преступлениям.
Речь идет о возможном присвоении властных полномочий. А также – о возможном вмешательстве в автоматизированное распределение судебных дел, сообщает "Радио Свобода".
Отстраненного председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого проверяют "в уголовном производстве по совершению уголовных преступлений":
"самовольному присвоению властных полномочий";
и "несанкционированному вмешательству в работу автоматизированных систем".
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Тем временем, Тупицкий подал иск против КСУ в Окружной административный суд Киева. Хочет отсудить более 900 000 гривен судейской зарплаты.
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