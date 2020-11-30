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понедельник, 30 ноября 2020 13:44

ГБР приобрело шесть новых "Ленд Крузеров" на сумму 8 миллионов гривен

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ГБР приобрело шесть новых &quot;Ленд Крузеров&quot; на сумму 8 миллионов гривен
ГБР имеет один внедорожник Toyota Land Cruiser 200 в комплектации Elegance и пять внедорожников Toyota Land Cruiser 150 Prado в базовой версии. Фото: ua.depositphotos.com

Государственное бюро расследований 20 и 24 ноября по результатам тендеров заказало в ООО "ВиДи Автострада" шесть легковых автомобилей специального назначения 2020 года выпуска на общую сумму 8,12 млн грн.

Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылкой на систему Прозорро.

К концу года ГБР должны поставить тонированный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 4.6 Dual VVT-I 6 A / T Elegance с сигнально-громкоговорящей устройством и маячками на радиаторе за 1,8 млн грн. В салонах авто с такой комплектацией без специализированного оборудования стоит 1,77 млн грн.

Автомобиль имеет климат-контроль, круиз-контроль, задние и передние парктроники, камера заднего вида, системы активной безопасности, системы помощи при движении по бездорожью и систему мониторинга "слепых" зон, подогрев руля, всех сидений и лобового и заднего стекол и тому подобное. В нем есть фронтальные, боковые и коленные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности второго ряда, боковые защитные шторки для обоих рядов.

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Также заказали пять внедорожников Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 D-4D 6 A/T в комплектации Base с сигнально-громкоговорящей устройством и маячками на радиаторе по 1,05-1,06 млн грн. В салонах этой комплектации сейчас нет, а другие стоят от 1,29 млн грн.

Автомобили имеют кондиционер, системы активной безопасности, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, коленную подушку безопасности водителя, боковые защитные шторки, системы помощи старта на подъеме и при движении сверху.

Все шесть автомобилей укомплектованы зимними шинами и металлической защитой двигателя.

Отмечается, что сумма сделок на 0,04% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 8,12 млн грн.

Единственным конкурентом с такими же автомобилями было львовское ООО "Сервисный центр "Диамант" Павла Волкова из Червонограда, которым руководит Александр Горбачев.

Учредителями "ВиДи Автострада" из-под Киева является ООО "ВиДи Аллея" и ООО "ВиДи Груп", а конечным бенефициаром - Виталий Джуринский. Все три компании входят в одноименную группу "ВиДи". Поставщик является официальным дилером по продаже новых автомобилей Toyota.

6 ноября Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации Госспецсвязи сообщил о намерении заключить соответствующее соглашение с компанией Etihad Airways по результатам тендера. Речь идет об одном из самолетов, обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности президента Владимира Зеленского.

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