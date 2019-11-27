ГБР получило доступ к данным об отпусках и командировках Порошенко

Также ГБР получило доступ на информацию о месте пребывания Порошенко в конкретные даты. ФОТО: партия "Европейская солидарность"

Печерский райсуд Киева предоставил следователям Государственного бюро расследований доступ к документам из Офиса президента об отпусках и командировках пятого президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в постановлении от 22 ноября.

Речь идет о доступе к табелю учета использования рабочего времени с 7 июня 2014 по 20 мая 2019. Также к данным о начислении зарплаты в это время, документов о невозможности выполнения президентом своих обязанностей в связи отпуском, официальными и рабочими визитами, поездками для участия в международных мероприятиях.

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Также ГБР получило доступ на информацию о месте пребывания Порошенко в конкретные даты, в частности 13 сентября 2015, 16 декабря 2015 и др.

18 ноября следователи Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщение о подозрении пятом президенту Петру Порошенко. Речь идет о возможности неправомерного влияния на конкурс по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. Государственное бюро расследований открыло 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Их открыли по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Януковича Андрея Портнова.