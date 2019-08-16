ГБР объяснило обыски во властных кабинетах Одесской области

Выделенные деньги не потратили на ремонт, строительные работы фактически не проводились или проводить не полностью. ФОТО: УНИАН

Следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками в Одесскую облраду и Измаильскую облраду в рамках производства о растрате бюджетных средств, выделенных на развитие Измаильского региона.

Об этом сообщили на сайте ГБР.

По предварительной информации, на протяжении 2015-2019-х Одесская облрада выделяла деньги на развитие Измаильщины, в частности капремонт дома культуры, дорог, детсада, детско-юношеской спортивной школы, здания аэровокзала "Аэропорт Измаил", реконструкцию незавершенного строительства школы.

Выделенные деньги не потратили на ремонт, строительные работы фактически не проводились или проводить не полностью, отметили в ГБР. Победители тендеров определялись искусственно. Полученные бюджетные деньги шли на счета компаний-нерезидентов Украины, которые могут быть связаны с руководством Одесского областного совета.

Контролировали процесс - чиновники Измаильского горсовета.

Производство открыто по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

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Внеочередная сессия Одесской областной рады началась с драки. На сессии должны избрать нового председателя собрания вместо Анатолия Урбанского, который идет в Верховную Раду.