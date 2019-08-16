ГБР объяснило обыски во властных кабинетах Одесской области

 
Ексклюзивы
1/5
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 126
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 657
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1674
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1746
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1161
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6462
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1629
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 945
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1593
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3186
Фото
Все фото
6
4
5
5
6
В Гостомеле напали на нардепа Куприя - он обвиняет Матиоса
В Гостомеле напали на нардепа Куприя - он обвиняет Матиоса
Члены ОИК подрались во время заседания
Члены ОИК подрались во время заседания
Гражданский Полторак изменил имидж
Гражданский Полторак изменил имидж
Грымчака и его ссобщника задержали на взятке
Грымчака и его ссобщника задержали на взятке
Разумков появился в кресле спикера
Разумков появился в кресле спикера
Видео
Все видео
В здание ОИК бросили дымовую шашку
В здание ОИК бросили дымовую шашку
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Трамп заговорил про Зеленского
Трамп заговорил про Зеленского
Будем перевоспитывать – Арахамия рассказал о пророссийских "слугах народа"
Будем перевоспитывать – Арахамия рассказал о пророссийских "слугах народа"
Интервью
1/5
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 657
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1674
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6462
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4718
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4293
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 августа 2019
Просмотров: 81
Нахіба?
Я знав усього кількох людей, чия лайка мене не те що не коробила, а навіть надихала. З них не сипалися мати навсібіч, як котяхи-горошини з кроля ...
пятница, 16 августа 2019 17:44

ГБР объяснило обыски во властных кабинетах Одесской области

  Комментировать
ГБР объяснило обыски во властных кабинетах Одесской области
Выделенные деньги не потратили на ремонт, строительные работы фактически не проводились или проводить не полностью. ФОТО: УНИАН

Следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками в Одесскую облраду и Измаильскую облраду в рамках производства о растрате бюджетных средств, выделенных на развитие Измаильского региона.

Об этом сообщили на сайте ГБР.

По предварительной информации, на протяжении 2015-2019-х Одесская облрада выделяла деньги на развитие Измаильщины, в частности капремонт дома культуры, дорог, детсада, детско-юношеской спортивной школы, здания аэровокзала "Аэропорт Измаил", реконструкцию незавершенного строительства школы.

Выделенные деньги не потратили на ремонт, строительные работы фактически не проводились или проводить не полностью, отметили в ГБР. Победители тендеров определялись искусственно. Полученные бюджетные деньги шли на счета компаний-нерезидентов Украины, которые могут быть связаны с руководством Одесского областного совета.

Контролировали процесс - чиновники Измаильского горсовета.

Производство открыто по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В облсовет пришли детективы ГБР с обысками

Внеочередная сессия Одесской областной рады началась с драки. На сессии должны избрать нового председателя собрания вместо Анатолия Урбанского, который идет в Верховную Раду.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ГБР объяснило обыски во властных кабинетах Одесской области». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Его называли главным сказочником украинской литературы

Мадонна празднует 61-летие: скандальные фото поп-дивы

Польше отдали заселенную украинцами территорию

Войны хочет Россия - украинцев призвали бороться с оккупантом

Казаки разбили королевскую армию на переправе

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 1 Просмотров: 119080
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 27288
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 2 Просмотров: 25959
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
13
 Просмотров: 22726
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 15366
Политика
ЦИК зарегистрировала треть народных депутатов
ЦИК зарегистрировала треть народных депутатов Просмотров: 63
Гладковський не дописал в декларацию кругленькую сумму и имущество
Гладковський не дописал в декларацию кругленькую сумму и имущество Просмотров: 117
Гренландия - Трампу: "Мы открыты для бизнеса, но не для продажи"
Гренландия - Трампу: "Мы открыты для бизнеса, но не для продажи" Просмотров: 135
Нападавшего на нардепа Куприя поймали - это гражданин России
Нападавшего на нардепа Куприя поймали - это гражданин России Просмотров: 729
НАБУ открыло дело против Грицака
НАБУ открыло дело против Грицака Просмотров: 657
Больше всего комментируют
18
Боец ООС был "курьером" Грымчака
2
Для них язык - это самое больное: почему Донбасс будет сложно вернуть, рассказал режиссер
2
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
2
Возвращение России в ПАСЕ: Рада определилась с приглашением для евродепутатов
1
Для ВСУ отремонтировали 10 танков Т-64БВ
Голосов: 9541
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua