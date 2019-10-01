ГБР допросило министра

Государственное бюро расследований завершило допрос министра финансов Оксаны Маркаровой.
Допрос длился около часа. Маркарова рассказала, что находилась там "в качестве свидетеля", пишет УНН
"Я по сути не могу давать комментарии", - сказала она, объяснив, что детали уголовного производства являются тайной следствия.
Дело касается "ПриватБанка", добавила министр. Повторно ее на допрос не вызывали.
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Ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашало Оксану Маркарову дать объяснения касательно недостоверных сведений в ее декларации.
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