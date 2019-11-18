ГБР берется за дела Майдана - создали подразделение

Для расследования преступлений против активистов привлекли лучших специалистов, говорят в ГБР. Фото: УНІАН

Государственное бюро расследований создало подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах на Майдане.

Об этом в понедельник сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Мы отобрали лучших, профессиональных следователей, которые будут эффективно работать над "делами Майдана" дальше.

Как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст нам материалы уголовных производств, следователи приступят к работе", - заявил он.

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20 ноября прокуратура теряет следственные функции, после чего дела Майдана должны перейти в ГБР и НАБУ. 14 ноября активисты и родственники погибших участников Революции Достоинства провели акцию под Офисом президента. Требовали эффективного расследования дел Майдана после перехода их в подследственность ГБР, создание отдельного следственного управления, принять специальную поправку, которая позволила бы следователям ГПУ перейти в новую структуру.