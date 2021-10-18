"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ в США" - Игорь Эйдман

Со сменой власти в Германии не следует ожидать серьезной перезагрузки отношений Берлина с Москвой или ослабления санкций. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал российский социолог Игорь Эйдман.

В Германии избрали новый парламент. Победила Социал-демократическая партия, набрав 25,7 процента. На втором месте - Христианско-демократический союз и Христианский социальный союз с 24,1 процента. "Зеленые" получили 14,8. Почему последние лидировали весной и упали на третье место?

- Рейтинги "гуляли". Это связано с поддержкой лидеров от партий на канцлера Германии. Неудачный выбор сделали христианские демократы. Армин Лашет, претендент на пост канцлера и руководитель правительства Северного Рейна-Вестфалии, оказался непонятным для немцев на федеральном уровне. Как-то не очень уверенно выглядел на дебатах. Сделал несколько ляпов, в частности глупо улыбался во время посещения зон катастрофического наводнения в Западной Германии (в июле в сильное наводнение в стране погибли 180 человек. - Gazeta.ua).

Социал-демократ Олаф Шольц как европейский политик выглядит не очень ярко, но как немецкий бюрократ - вызывает у людей доверие. Немцы не любят демагогов. Поддерживают политиков, которые умеют себя позиционировать как люди дела.

Автор: Facebook Игоря Эйдмана Игорь Эйдман, 53 года, социолог. Родился в российском городе Горький, ныне Нижний Новгород. Окончил исторический факультет тамошнего университета. Работал журналистом. В 1995-1997 годах руководил пиарагентством "Центр социальных инноваций", консультировал депутатов Госдумы, лидеров федеральных партий. С 2002 по 2005 год - главный креатор Центра политического консультирования "Никколо М", директор по корпоративным коммуникациям Всероссийского центра по изучению общественного мнения. В 2010-ом подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти". В следующем году переехал в Германию. Организует и консультирует интернет-проекты в сфере потребительского и политического сотрудничества пользователей. Автор книг "Прорыв в будущее. Социология интернет-революции", "Путин: новый фашизм и война с Украиной"

Кандидат от "зеленых" Анналена Бербо оказалась слишком радикальной, повестка их партии напугала немцев. Да, всех беспокоит экология, глобальное потепление, качество воды, энергетика, но никто не хочет быстро отказываться от благ технического развития и пересаживаться с авто с двигателем внутреннего сгорания на электромобили, платить лишние деньги за отопление.

"Зеленые" набрали больше, чем на прошлых выборах, но их успех уменьшил радикализм партии и ее лидеров. Словом, немцам больше других кандидатов нравится "бухгалтер" Шольц.

Почему Ангеле Меркель не удалось передать личный рейтинг партии и ее новому лидеру?

- Она пыталась, но не смогла. Проблема вынырнула еще раньше. Урсула фон дер Ляйен - министр обороны. Это была ставленница Меркель, которая должна была нести ее флаг. Но немцам она не понравилась. Так просто взять преемника и провести его, как это делается в России, в Германии не получается.

Просто взять преемника и провести его, как это делается в России, в Германии не получается

Как политики относятся к "Северному потоку-2"? Газпром пытается раздуть цену на газ - высушивает свое газохранилище, побуждая немцев к запуску этого газопровода.

- Здесь стоит отдельно выделить "зеленых". Часть из них категорически против "Северного потока-2" и по быстрый переход к возобновляемым источникам энергии. Призывают немцев затянуть пояса, накинуть на себя одежду в холодном доме, потерпеть ради модернизации немецкой экономики.

Другие партии считают, что надо обращать внимание на интересы граждан, не делать шагов, которые приведут к росту цен на энергоносители, в частности на отопление.

Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнуть и начнут закупать сжиженный газ в США и других странах. Хамское политика, присущая путинской администрации, когда они делают все для роста цен, а вы, мол, бегом сертифицируйте "Пивеичний поток-2", не работает. При меркантилизме немцы не любят, чтобы с ними разговаривали на языке газового шантажа.

Новый канцлер может захотеть некоего "перезагрузки" с России?

- Такого, которое было в 2000 годах, мол, забыли Грузию и дальше пошли - больше не будет. Никто не простит Кремлю ни аннексии Крыма, ни войны на Донбассе, ни отравления Алексея Навального и преследования оппозиции. Все эти проблемы новый канцлер получает по наследству. Какие шаги, заявления, маневры могут быть. Но Кремль на уступки не пойдет, поэтому это ни к чему не приведет.

Все партии в Германии, кроме "зеленых", поддерживают "Северный поток-2" пусть с оговорками об интересах Украины. В чем сила этого проекту с немецкой стороны?

- Его нельзя рассматривать с точки зрения нынешней ситуации. Решение по строительству принимали к агрессии против Украины. Немцы тогда воспринимали этот проект как экономический, выгодный немецким потребителям. В 2014 году его надо закрывать. Но как - когда куча организаций в него уложились? Немцы не любят незаконченных проектов, поэтому были не готовы на такие резкие шаги.

Во-вторых, играет роль лоббизм.

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Против России могут ослабить санкции?

- Немцы не будут усиливать давление на Кремль, но и в поддавки тоже не будут. Будет стагнация.

НАТО и Европейский Союз не готовы принимать Украину. Как сейчас оптимально развивать наши отношения с Германией, ЕС?

- Евроинтеграция для Украины - это реальная и даже неизбежная перспектива развития. В последующие несколько лет надо делать шаги в этом направлении. Европа готова к постепенной интеграции Украины в свои структуры. Это длинный путь. Но идеологически, геополитически, культурно - Украина должна быть полноправным участником европейской семьи народов.

26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы. До 20-го по счету Бундестага попадают семь партий. Разделят 735 мест. Для большинства коалиции потребуется собрать 368 мандатов. Левоцентристская "Социал-демократическая" партия получила 206 мест в парламенте. Правоцентристский блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занял второе место с самым низким за послевоенную историю результатом - 196 мандатов. Партия "Зеленых" имеет 118 кресел. "Свободная демократическая партия" - 92 мандата. Крайняя правая "Альтернатива для Германии" - 83. Крайняя левая "Левые" - 39 мандатов. Одно место у Союза избирателей Южного Шлезвига, представляющего датское меньшинство. До формирования новой коалиции ФРГ руководить действующая канцлер Ангела Меркель, которая у власти последние 16 лет. После выборов 2017 года коалицию формировали пять месяцев. ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ в материале "Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины"