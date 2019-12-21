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суббота, 21 декабря 2019 12:00

Газпром и Оператор ГТС Украины договариваться о компромиссе

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Газпром и Оператор ГТС Украины договариваться о компромиссе
Сегодня переговоры продолжатся. Фото: zik.ua

Сегодня вновь "Оператор ГТС Украины" и "Газпром" продолжат переговоры о реализации договоренностей, достигнутых в трехстороннем формате в пятницу, 20 декабря.

"После изнурительных переговоров в Берлине и Минске прямую в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате "Оператор ГТС Украины - Газпром", - заявил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

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Представители Еврокомиссии, Украины и России 20 декабря договорились за транзит российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

По итогам подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину. Помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Россия согласилась выплатить Украины 3 млрд долл. долга по решению Стокгольмского арбитража.

По словам вице-премьера России Дмитрия Козака, новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины заключат сроком на 5 лет.

Выплата Газпромом $3 млрд Нафтогазу есть одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной, сообщили российские СМИ со ссылкой на источник в российской делегации.

Источник, близкий к переговорам говорит, что Россия хочет выплатить Украине долг, чтобы положить конец судебным разбирательствам.

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Дата
21
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