Фукс сообщил, кто получит имущество Кернеса

Кернес оставил наследство детям и жене. Фото: ТСН

Бизнесмен Павел Фукс рассказал, оставил ли умерший мэр Харькова Геннадий Кернес завещание.

"Никто не остался не услышанным. На первом месте - Оксана и Родион, которые были рядом с ним до последней минуты жизни. Затем Кирилл и Даниил", - сказал он в интервью strana.ua.

Пасинкок Кернеса Родион любил умершего больше всего, говорит Фукс

Существует информация, что у мэра Харькова осталась дочь. Фукс ее подтвердил.

"Ей 11 лет. Зовут Соня. Она живет со своей мамой в Лондоне. Сыновья Кернеса поддерживают с ней отношения. Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она видела больным. Она на него очень похожа - просто копия! И внешне, и по характеру", - сказал он.

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ТСН сообщает, что мать Софии Ольга Муравицкая является совладелицей элитных магазинов детской одежды в Киеве и Харькове. Из-за карантина они не смогли приехать на похороны.

5 лет назад София стала обладательницей 3-комнатной квартиры на "Новопечерских Липках" в Киеве.

В четверг скончался мэр Харькова 61-летний Геннадий Кернес. С середины сентября он находился за границей на лечении. К тому имел подтверждение на Covid-19. Жители Харькова переизбрали Кернеса на выборах 25 октября, за него проголосовали 60,34% избирателей. Он стал мэром в третий раз. На прошлой неделе 1-ю сессию новоизбранного горсовета проводили без его присутствия.