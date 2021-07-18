Фракция Тимошенко и ОПЗЖ являются самыми большими прогульщиками в Раде

Самыми большими прогульщиками в Верховной Раде являются внефракционные народные депутаты, "Батькивщина" и ОПЗЖ. Об этом сообщило движение "Чесно", подводя итоги работы парламента за два года.

Зачастую игнорируют голосования - не нажима.n на кнопку, хотя карта вставлена - ОПЗЖ (30%).

Зачастую не ходят на голосование внефракционные, но зачастую не голосуют ОПЗЖ (24%). Меньше всех пропускают голосования нардепы "Слуги народа".

По состоянию на 5 июля в Верховной Раде состоялось 9 155 голосований - это около 25 час. нажатия на кнопку. Из общего количества 40% голосований были поддержаны 226 нардепами и больше.

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Монокоалиция "Слуги народа" обеспечивает максимальным количеством голосов лишь треть законов, сообщают аналитики. При этом 64 президентские законы не получили достаточного количества голосов от "слуг".

При принятии законов "слугам" больше всего помогает группа "Доверие". Также нардепы из "Доверия" дают высокий процент поддержки во время голосований за назначение на должности.

16 июля завершилась пятая сессия. По графику следующая начнется 7 сентября. В Верховной Раде 9-го созыва - 421 народный депутат. 243 - во фракции "Слуга народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейская солидарность", 25 - "Батькивщина", 20 - "Голос", 22 - группа "Партия "За будущее", 20 - "Доверие". Работу начали в позапрошлом году в конце августа.