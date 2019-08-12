Фракция "Слуги народа" может распасться - политолог

Автор: Сергей Старостенко Политолог Сергей Таран предполагает. что без сильной оппозиции во фракции президента в парламенте могут начаться отцентровые процессы

Этот парламент будет очень слабый, потому что он будет абсолютно подчиняться президенту. Оппозиция будет чрезвычайно слабая и немногочисленная. Для партии Зеленского прежде всего нужно будет навести порядок в собственной фракции, потому что туда зашло много случайных людей. Внутри любой партии, не имееющей сильной оппозиции, всегда начинаются внутренние центробежные тенденции.

Так считает политолог Сергей Таран. Об этом он рассказал в интервью журналу "Країна".

"Точно прогнозировалось, что в Верховную Раду попадут популисты и те люди, которые умеют развлекать. Для украинцев политика - это культурное, а не институциональное явление. У немцев есть пивной фестиваль, у бразильцев - карнавал, а у украинцеы - Майдан. Майдан рассматривается частично как карнавал, а частично как пивной фестиваль. Именно поэтому у нас разговоры в подъездах крутятся вокруг политики.

Осведомленность людей в политике высока. Другое дело, что качество этой политики остается низким. У нас на политиков всегда смотрели как на звезд сериала. У нас эмоции от шоу, которые устраивают политики, преобладают над анализом их действий. В результате к власти пришли люди, которые умеют делать это шоу профессионально. Поэтому для меня совершенно неудивительно, что произошел именно такой расклад политических сил. Хотя осознавать это неприятно. Хочется, чтобы украинская политика была профессиональная и скучная. Чтобы в ней было меньше шоу", - сказал он.

У нас нация привыкла смотреть на политиков как на развлечение и очень мало ценит тех, кто возглавляет ее в трудные моменты

"Украина, наверное, единственная страна в мире, где каждый телеканал в прайм-тайм имел политическое шоу. Я не могу себе представить такого в Германии или в Америке. Там прайм-тайм отдают чему-то другому, а у нас - политике. И это люди смотрели, что самое интересное. Потому что воспринимают ее как развлечение. Плюс, люди всегда устают от тяжелых изменений и реформ, особенно если они приправлены войной. Вспомните, Шарль де Голль пришел к власти в условиях политического бардака во Франции, поменял конституцию, сделал из государства президентскую республику, провел реформы. Сделал из Франции влиятельного участника мировых процессов. Как он пошел в в отставку: в 1968 году студенты Сорбонны начали против него бунтовать. Молодое поколение, которое не знало, что такое война и лишения. В результате де Голль через год умер после своей досрочной отставки. О нем никто не вспоминал лет 20. Сейчас им Франция гордится. Та же история с Черчиллем. Он сделал из Великобритании мирового геополитического игрока, а затем проиграл первые демократические выборы, причем с рекордом. Польша. Когда Лешек Бальцерович проводил свою шоковую терапию, его все ненавидели. Сейчас поляки им очень гордятся", - добавил Сергей Таран.

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Интервью с Сергеем Тараном читайте в журнале "Країна".

"Слуга народа" с 254 депутатами в парламенте сначала сосредоточится на вопросах экономики, позже - на "глубоких" вещах, вроде поиска национальной идеи. Об этом рассказал руководитель избирательного штаба, будущий нардеп Александр Корниенко. "Мы считаем, что в социальные вопросы лучше меньше лезть, потому что они больше разъединяют людей. Стоит больше сосредоточиться на экономических вопросах, которые объединяют.