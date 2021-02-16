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вторник, 16 февраля 2021 08:08

Фракция "слуг" разделилась в вопросе о легализации оружия

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Фракция &quot;слуг&quot; разделилась в вопросе о легализации оружия
Возможность разрешить свободное ношение огнестрельного оружия не обсуждалась. Фото: pixabay.com

Депутаты фракции "Слуга народа" приняли решение о свободном голосовании по законопроекту "Об обороте гражданского оружия".

Возможность разрешить свободное ношение огнестрельного оружия не обсуждалась, сообщил председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский.

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"Большая дискуссия, которая наблюдается в обществе, она также происходила и во фракции, и таким же образом мнения разделились. И поэтому сегодня было принято решение о свободном голосовании фракции по этому вопросу. Речи о ношении оружия не идет в основном законопроекте вообще... Мы в зале заседаний ВР должны определиться, какая концепция будет поддержана: занимаемся ли мы, в принципе, вопросом легализации короткоствольного огнестрельного оружия", - сказал он.

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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять за основу законопроект №4335 о легализации гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Законопроект регулирует отношения, связанные с оборотом исключительно гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов.

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  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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