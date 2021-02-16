Фракция "слуг" разделилась в вопросе о легализации оружия

Возможность разрешить свободное ношение огнестрельного оружия не обсуждалась. Фото: pixabay.com

Депутаты фракции "Слуга народа" приняли решение о свободном голосовании по законопроекту "Об обороте гражданского оружия".

Возможность разрешить свободное ношение огнестрельного оружия не обсуждалась, сообщил председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский.

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"Большая дискуссия, которая наблюдается в обществе, она также происходила и во фракции, и таким же образом мнения разделились. И поэтому сегодня было принято решение о свободном голосовании фракции по этому вопросу. Речи о ношении оружия не идет в основном законопроекте вообще... Мы в зале заседаний ВР должны определиться, какая концепция будет поддержана: занимаемся ли мы, в принципе, вопросом легализации короткоствольного огнестрельного оружия", - сказал он.

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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять за основу законопроект №4335 о легализации гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Законопроект регулирует отношения, связанные с оборотом исключительно гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов.