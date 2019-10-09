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среда, 09 октября 2019 18:27

"Формулы Штайнмайера" для Крыма нет - Зеленский

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&quot;Формулы Штайнмайера&quot; для Крыма нет - Зеленский
Украина сама не справится. - Зеленский. Фото: из открытых источников

Без международных партнеров деоккупация Крым невозможна.

Сказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщают Крым.Реалии.

На вопрос журналиста – существует ли для Крыма своя "формула Штайнмайера", президент ответил, что сейчас такой формулы нет.

"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, к сожалению, Украина сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия. Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня", – пояснил Зеленский.

Положение так называемой формулы Штайнмайера, одобренное президентом Зеленским предусматривают условия, при которых в настоящее время контролируемых боевиками районах Донбасса могут произойти местные выборы.

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Мнение о том, кому принадлежит оккупированный Россией украинский полуостров Крым, отказался высказывать Мартин Сайдик, который является специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе.

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