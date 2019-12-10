"Формулу Штайнмайера" закрепят в украинском законодательстве - документ

"Формулу Штайнмайера" впишут в украинское законодательство. Фото: Громадське

Отдельный пункт договоренностей в Париже касается имплементации политической части Минских договоренностей.

Стороны "считают необходимым включить "формулу Штайнмайера" в законодательство Украины в соответствии с ее версие, согласованной "нормандской четверкой" и трехсторонней контактной группой", говорится в документе, которое распространило Громадське.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К вопросу границы еще вернемся - Зеленский озвучил все результаты "нормандского саммита"

Кроме того, в документе говорится о прекращении огня, об обмене пленными и о разведении сил на Донбассе.