"Формулу Штайнмайера" закрепят в украинском законодательстве - документ

Отдельный пункт договоренностей в Париже касается имплементации политической части Минских договоренностей.
Стороны "считают необходимым включить "формулу Штайнмайера" в законодательство Украины в соответствии с ее версие, согласованной "нормандской четверкой" и трехсторонней контактной группой", говорится в документе, которое распространило Громадське.
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Кроме того, в документе говорится о прекращении огня, об обмене пленными и о разведении сил на Донбассе.
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