"Формула Зеленского": какие "красные линии" есть в команде президента

Договоренностей об условиях проведения выборов на оккупированных территориях - нет. Их будут рассматривать в Нормандском формате. ФОТО: Facebook-страница Богдана Яременко

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко назвал ряд вещей, на которые не собирается идти команда президента Владимира Зеленского. Их называют "формулой Зеленского".

Яременко перечислил их в кулуарах Верховной Рады журналистам.

Первое - не закреплять "никакие особые статусы" в Конституции, вторая - проводить местные выборы на всей территории Украины, третья - исполнить предпосылки безопасности перед политическим урегулированием и выборами.

"Это переговорная позиция Украины. Позиция России, конечно, отличается. Опытная дипломатия России все пытается сделать на своих условиях".

"Для этого (согласования. - Gazeta.ua) будут саммиты, работают советники глав государств, Трехсторонняя контактная группа. Чтобы сблизить эти разногласия и попытаться найти общий язык и достичь договоренностей".

То есть договоренностей об условиях проведения выборов на оккупированных территориях нет. Их будут рассматривать в "нормандском формате".

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"Формула Штанмайера" - это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса. Мероприятия разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" с участием Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России. Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.