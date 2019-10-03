"Формула Штайнмайера": в Раде собрали подписи для следственной комиссии

В Верховной Раде собирают подписи для создания временной следственной комиссии, которая будет заниматься анализом "формулы Штайнмайера".

Об этом в видеообращении сообщила нардеп от "Голоса" Наталья Пипа.

"Мы эту тему отслеживаем, считаем очень острой. Сегодня уже собрали подписи для создания временной следственной комиссии, которая будет вникать в эту тему. И будет иметь больше полномочий, чтобы понять, что есть в процессе, и обратить на это внимание властей", - сказала нардеп.

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1 октября 2019-го Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовывает "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, но призвал не бояться "страшилок".

По так называемой "формуле Штайнмайера", оккупированная часть Донбасса должна получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими и соответствующими стандартам организации, Верховная Рада закрепит этот особый статус на постоянной основе.

На следующий день в Киеве на Майдане Независимости прошла акция протеста против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Аналогичные акции прошли и в ряде других городов.