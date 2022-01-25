ФОПовцы подрались с полицией - прорывались в Раду

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Под Верховной Радой произошли столкновения между участниками акции SaveФЛП и полицией.

Участники акции пытались прорваться ко центральному входу в парламент, сообщает "Інтерфакс-Україна"

Правоохранители начали их оттеснять. В результате этого произошли толкотня и драки.

У здания парламента в настоящее время находится более тысячи человек. Митингующие сломали забор, пишет "Укрінформ"

В итоге центральный выход из помещения Рады остаётся заблокированным уже более получаса. Аккредитованных журналистов из здания парламента не выпускают.

На площади Конституции митингующие время от времени зажигают фаеры и дымовые шашки, пытаясь прорваться ко входу в парламент.

По сообщению телеканала "Україна 24", задержали несколько десятков человек.

Правоохранители вытеснили митингующих и заняли сцену. В сторону силовиков начали лететь файеры, бутылки, футбольные дудки. Те, в свою очередь, использовали баллончики с газом.

Участники акции кричали, что митинг мирный. Хотели встретиться с депутатами.

Учасники акції "SaveФОП" спробували пройти до будівлі Верховної Ради. Почалася штовханина з поліцієюhttps://t.co/HYRP7sYC9F pic.twitter.com/A04M3lQrra — Радіо Свобода (@radiosvoboda) January 25, 2022

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