Financial Times написала о Зеленском, Коломойском и Ахметове

Отношения Зеленского с Коломойским осложнились, пишет британская пресса

Олигарх Игорь Коломойский превращается в проблему для президента Владимира Зеленского, что дает возможность другому олигарху Ринату Ахметову усилить свое влияние.

Об этом говорится в материале британской газеты Financial Times "Украинские олигархи борются за влияние на президента".

"Отношения Коломойского с Зеленским осложнились из-за ситуации с Приватбанком, который ранее принадлежал олигарху.

Олигарх скорее превращается в проблему для президента, что дает господину Ахметову больше влияния", - говорится в статье.

В материале также сообщается: президент хочет получить одобрение совета директоров МВФ на получение новой кредитной программы в $5,5 млрд для своего правительства. Но сделка находится под угрозой срыва из-за Приватбанка.

В то время как МВФ хочет, чтобы власть возложила ответственность за дыру в балансе в $5,5 млрд на бывших владельцев банка, Коломойский оспаривает национализацию в суде и призывает прекратить сотрудничество с фондом.

В то же время Ахметов поддерживает власть в проведении реформ и пытается установить хорошие отношения с руководством.

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