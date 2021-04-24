Фильма о "Вагнергейте" в ближайшее время не будет

 
Ексклюзивы
1/5
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 81
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Просмотров: 747
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 180
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
2 Просмотров: 819
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
1 Просмотров: 558
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 324
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 369
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 531
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 1053
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 297
Фото
Все фото
4
3
5
5
5
Нардеп от &quot;Батьківщини&quot; не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Нардеп от "Батьківщини" не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Депутат от &quot;ЕС&quot; Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Депутат от "ЕС" Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Жена Тищенко прокомментировала скандал вокруг своего дня рождения
Жена Тищенко прокомментировала скандал вокруг своего дня рождения
Видео
Все видео
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Украина попросила Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией
Украина попросила Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией
Нардеп не указал в декларации жену, на которую оформил имущества на $2 млн
Нардеп не указал в декларации жену, на которую оформил имущества на $2 млн
Интервью
1/5
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 81
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 531
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
1 Просмотров: 1080
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 297
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 360
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 апреля 2021
Просмотров: 243
Українська суб'єктність: де вона?
У школі нас вчили того, як треба страждати. Як це робити пристрасно. Як найкраще у світі виживати. Цей біль не був нашою насолодою, але він ...
суббота, 24 апреля 2021 17:15

Фильма о "Вагнергейте" в ближайшее время не будет

  Комментировать
Фильма о &quot;Вагнергейте&quot; в ближайшее время не будет
Беларусь передала задержанных России. Фото: скриншот Беларусь-1

Для завершения фильма о "вагнеровцах" нужно еще несколько месяцев - об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил представитель Bellingcat Христо Грозев.

"Нельзя привязываться к конкретным датам, потому что люди, которые называли, когда выйдет новый" Джеймс Бонд "- уже на 2 года ошиблись потому, что во время ковида очень сложно снимать", - сказал Грозева.

Он отметил, что на завершение работы над фильмом о "вагнеровцах" нужно еще несколько месяцев.

"Поэтому мы решили все-таки не ждать окончания самого фильма, а сделать, скорее всего, печатную, текстовую версию нашего расследования. И, возможно, с телевизионным форматом расследования - не долго, не полный фильм, а получасовое расследование. Постараемся это сделать как можно скорее", - сказал Грозева.

Ранее сообщалось, что первая часть фильма Bellingcat должен выйти в марте 2021 года. Руководитель проекта Христо Грозев заявлял также, что расследователи обнаружили доказательства того, что спецоперацию по задержанию "вагнеривцив" организовывала Службы безопасности Украины. Однако фильм до сих пор не вышел и пока точная дата его выхода неизвестна.

11 марта главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, а также народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко сообщили, что Христо Грозев 10 марта провел в Киеве съемки для фильма об обстоятельствах срыва операции по ЧВК "Вагнер".

По словам Бутусова, Грозеву звонил глава Офиса президента Андрей Ермак, и сам "предложил встретиться и попросил записать для фильма интервью с государственными деятелями, которые представят в фильме позицию Офиса президента в этом деле".

Также Бутусов сообщал, что Грозев записал интервью с агентами НАБУ, высокими Министерства обороны и пятым президентом Петром Порошенко.

В то же время в Офисе президента опровергли информацию, что к ним приезжали расследователи с Bellingcat, чтобы взять комментарий для своего фильма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта

События, о которых идет речь в фильме состоялись в конце июля 2020 года. Тогда в Беларуси задержали банду русских наемников, среди которых боевики из Донбасса. Через 15 дней Александр Лукашенко, который де-факто исполняет обязанности президента Беларуси, отдал задержанных под Минском "вагнеровцев" России.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фильма о "Вагнергейте" в ближайшее время не будет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
апреля

Совершили первое одиночное кругосветное плавание

Первые гривны напечатали в Германии

Сборная Лобановского бездарно проиграла Чехословакии

Вывели на орбиту телескоп Hubble

Психоаналитик издал книгу о снах

Начался геноцид армян в Османской империи

Размером с чемодан: первый компьютер Apple II весил 6 кг

Пропал без вести украинский композитор

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко 1 Просмотров: 42014
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
10
 1 Просмотров: 20160
5 ритуалов, которые надо сделать перед утренним сексом
5 ритуалов, которые надо сделать перед утренним сексом Просмотров: 17145
Гороскоп на 23 апреля: кто будет в выигрыше
Гороскоп на 23 апреля: кто будет в выигрыше
 1 Просмотров: 6858
Израиль &quot;забросали&quot; ракетами. В Иерусалиме продолжаются столкновения
Израиль "забросали" ракетами. В Иерусалиме продолжаются столкновения Просмотров: 5067
Политика
Аваков призвал признать геноцид армян
Аваков призвал признать геноцид армян Просмотров: 189
"Ублюдки. Для них заставить помочь армии - это наказание" - журналист о "слугах народу"
"Ублюдки. Для них заставить помочь армии - это наказание" - журналист о "слугах народу" Просмотров: 1341
Назвали наиболее русифицированный регион Украины
Назвали наиболее русифицированный регион Украины Просмотров: 2385
"Слуга народа" устроил драку в развлекательном комплексе Черкасс
"Слуга народа" устроил драку в развлекательном комплексе Черкасс Просмотров: 603
Россиян уволят из посольств стран цивилизованного мира
Россиян уволят из посольств стран цивилизованного мира Просмотров: 927
Больше всего комментируют
12
Зеленский нарушает Конституцию - ряд общественных организаций сделали заявление
5
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
5
Российские диверсанты устроили взрывы в Болгарии
3
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским
2
Депутатам представили будущего министра энергетики: кто он
Голосов: 6735
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть