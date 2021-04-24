Фильма о "Вагнергейте" в ближайшее время не будет

Беларусь передала задержанных России. Фото: скриншот Беларусь-1

Для завершения фильма о "вагнеровцах" нужно еще несколько месяцев - об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил представитель Bellingcat Христо Грозев.

"Нельзя привязываться к конкретным датам, потому что люди, которые называли, когда выйдет новый" Джеймс Бонд "- уже на 2 года ошиблись потому, что во время ковида очень сложно снимать", - сказал Грозева.

Он отметил, что на завершение работы над фильмом о "вагнеровцах" нужно еще несколько месяцев.

"Поэтому мы решили все-таки не ждать окончания самого фильма, а сделать, скорее всего, печатную, текстовую версию нашего расследования. И, возможно, с телевизионным форматом расследования - не долго, не полный фильм, а получасовое расследование. Постараемся это сделать как можно скорее", - сказал Грозева.

Ранее сообщалось, что первая часть фильма Bellingcat должен выйти в марте 2021 года. Руководитель проекта Христо Грозев заявлял также, что расследователи обнаружили доказательства того, что спецоперацию по задержанию "вагнеривцив" организовывала Службы безопасности Украины. Однако фильм до сих пор не вышел и пока точная дата его выхода неизвестна.

11 марта главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, а также народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко сообщили, что Христо Грозев 10 марта провел в Киеве съемки для фильма об обстоятельствах срыва операции по ЧВК "Вагнер".

По словам Бутусова, Грозеву звонил глава Офиса президента Андрей Ермак, и сам "предложил встретиться и попросил записать для фильма интервью с государственными деятелями, которые представят в фильме позицию Офиса президента в этом деле".

Также Бутусов сообщал, что Грозев записал интервью с агентами НАБУ, высокими Министерства обороны и пятым президентом Петром Порошенко.

В то же время в Офисе президента опровергли информацию, что к ним приезжали расследователи с Bellingcat, чтобы взять комментарий для своего фильма.

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События, о которых идет речь в фильме состоялись в конце июля 2020 года. Тогда в Беларуси задержали банду русских наемников, среди которых боевики из Донбасса. Через 15 дней Александр Лукашенко, который де-факто исполняет обязанности президента Беларуси, отдал задержанных под Минском "вагнеровцев" России.