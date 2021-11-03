"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы пришли под Раду

Фото: Ян Доброносов, Telegraf

В среду под Верховной Радой собрались люди, протестующие против вакцинации.

Они также перекрыли движение транспорта.

Присутствующие держат плакаты: "Нет Covid геноциду", "Нет Covid фашизму", "Нет Covid паспортам", "Мое тело! Мой выбор! Мои права!".

Видео: Ян Доброносов, Telegraf

На видео женщина жалуется, что ее "незаконно отстранили от работы".

"Нас оставили без заработной платы, это уже геноцид", - говорит.

"Но почему вы не вакцинируетесь тогда?", – спрашивает журналист.

"У меня иммунитет, я здоровый человек, мой организм справляется. Зачем я должна ослаблять свой иммунитет?", - отвечает женщина.