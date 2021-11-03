"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы пришли под Раду

В среду под Верховной Радой собрались люди, протестующие против вакцинации.
Они также перекрыли движение транспорта.
Присутствующие держат плакаты: "Нет Covid геноциду", "Нет Covid фашизму", "Нет Covid паспортам", "Мое тело! Мой выбор! Мои права!".
Видео: Ян Доброносов, Telegraf
На видео женщина жалуется, что ее "незаконно отстранили от работы".
"Нас оставили без заработной платы, это уже геноцид", - говорит.
"Но почему вы не вакцинируетесь тогда?", – спрашивает журналист.
"У меня иммунитет, я здоровый человек, мой организм справляется. Зачем я должна ослаблять свой иммунитет?", - отвечает женщина.
×
Комментарии