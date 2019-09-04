Факт станет известным - Песков об обмене пленными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обмен заключенными между Россией и Украиной, который может начаться 7 сентября.
"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным", – сказал он "Интерфаксу".
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На данный момент нет реакции на заявление Пескова от соответствующих ведомств Украины и независимых источников.
Обмен пленными между Украиной и Россией могут начать до конца этой недели. Предполагаемая дата - 7 сентября.
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