Ежемесячно Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен - Агия Загребельская

По меньшей мере, 39 млрд грн ущерба получила Украина от действия формулы стоимости электроэнергии "Роттердам+". Так, потребителей и государство заставили заплатить долги по кредитам самого богатого украинца Рината Ахметова, говорит в интервью Gazeta.ua Агия Загребельская.

Юрист и основатель общественного проекта "Лига антитраста" также рассказывает, почему деолигархизация от президента Владимира Зеленского - фейк, кто в его Офисе уничтожает судебную реформу и сколько еще Коломойский будет оставаться любимцем президента.

Соединенные Штаты ввели санкции против Андрея Портнова. В решении отметили, в частности, что в 2019-м экс-заместитель главы администрации президента Януковича вступил в сговор с высокопоставленным чиновником, чтобы сформировать высшие юридические институции страны в свою пользу и влиять на Конституционный Суд, также – на Генпрокуратуру. Почему сейчас ввели эти санкции?

– В Украине юридическая правовая вертикаль наполнена агентами Кремля. Сергей Кивалов (бывший нардеп-"регионал", с 1998 года президент Национального университета "Одесская юридическая академия". – Gazeta.ua) является "смотрящим" от пророссийских сил за высшими учебными заведениями. Портнов – за судами. На Банковой это заместитель главы Офиса президента Олег Татаров (подозреваемый в причастности к даче взятки, был адвокатом Портнова. - Gazeta.ua).

Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля

В обществе есть запрос на справедливый суд. Ему не соответствует наша судебная система. С одной стороны, большое внимание уделяют именно ее реформированию западные партнеры. С другой стороны, есть определенное признание проблем в судах Владимиром Зеленским. Когда начали активно двигаться в реформе, на пути появились все эти "чудесные" люди. В первую очередь, Портнов, на которого ориентируется значительная часть судей, в карьере которых он играл большую роль. Этот человек может заблокировать судебную реформу.

Банковая планирует сорвать конкурс на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, говорит Виталий Шабунин из Центра противодействия коррупции. Для этого ей нужны соответствующие решения Окружного админсуда и Шестого апелляционного суда Киева, которыми руководят люди Портнова – Павел Вовк и Елена Кузьмишина. Санкции Вашингтона – сигнал Офису Зеленского?

- Никак не можем избрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (работает без руководителя уже 15 месяцев. - Gazeta.ua). Люди не приходят на заседания по избранию руководителя, блокируют без правовых оснований. Частично вина лежит и на Портнове, неофициально он влияет. Это полностью дестабилизирует и демонтирует нашу антикоррупционную инфраструктуру, которая только становится на ноги. Никакое уголовное производство без разрешения руководства САП нельзя провести.

На Банковой есть человек, благодаря которому вся пророссийская сеть в правовой системе до сих пор живет

Санкции – это намек Владимиру Зеленскому от западных партнеров по поводу Татарова: в Офисе президента есть человек, благодаря которому вся пророссийская сеть в правовой системе до сих пор живет. Зеленскому нужно выбирать: тащить за собой этот сундук с прошлым, который не дает двигаться вперед или выбросить и уходить в европейское будущее.

Санкции предусматривают запрет на въезд в США, блокирование финансовых активов в их банках. Насколько "болезненными" будут для Портнова?

– Они усложняют жизнь, любое взаимодействие с цивилизованными государствами. Там пристально смотрят на репутацию. Это большой сигнал для украинской судебной системы. В мире есть два клуба: диктаторов – как Россия, Беларусь и Китай, и демократов – США, Британия, Германия, Франция и т.д. Третьего не дано. Ориентированные на Портнова судьи теперь будут понимать, что это персона нон грата на Западе. Следовательно, клуб диктатур и для них может остаться единственным местом убежища. Они этого не желают. Могут начать читать не сообщения от Портнова, а законы.

Более восьми месяцев в парламенте лежит как "неотложный" законопроект о ликвидации одиозного Высшего админсуда Киева под руководством Павла Вовка. В чем задержка?

- Вопрос "Вовковского суда" застрял в парламенте из-за Татарова и руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Зеленскому удобен такой суд. ОАСК судит государственные органы и правила, которые они вводят. Поднял трубку – и выполнили твою просьбу.

Президент публично согласился на реформу судов. Это дает надежду

Но президент согласился на реформу судов. Это дает надежду, что разберемся с ОАСК в ее рамках. Возможно, это правильно. Не будем ликвидировать суды один за другим всякий раз, когда там поселяется Вовк. Потому что ликвидация суда – не увольнение Вовка. За ним останется статус судьи. Надо убирать причины.

Что в последнее время президенту удалось решить через "телефонное право" в этом суде?

– Укрзализныця повысила тарифы на перевозку железной руды. В результате чего Ринат Ахметов может понести дополнительные потери. Его компания обжаловала эти тарифы в ОАСК. Судьи быстренько их заблокировали. Но государство в лице Укрзализныци подало заявление об отмене этого блокирования тарифов, о недоверии судье, принявшему такое решение. И чудо – сразу суд признал, что этому судье нельзя доверять, надо отвести и передать другому. Следующий в тот же день отменил это блокирование. Ожидать такую ​​оперативность и справедливость обычно нельзя, дела там лежат годами.

Это шаг Зеленского в войне с олигархами? В ежегодном послании Верховной Раде 1 декабря обещал "покончить" с ними.

- Правила в государстве устанавливают государственные органы. Должны делать это так, чтобы был баланс интересов между бизнесом, государством и обществом. Олигархи оккупировали все госагентства. Руками чиновников выписывают выгодные правила. Было так при всех президентах и ​​сейчас продолжается. Видим по решениям Антимонопольного комитета, НКРЭ – Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, на госпредприятиях, в министерствах, в парламенте.

Чтобы побороть олигархов, Зеленскому нужно одно – сильные государственные институции. А он их ослабляет

Чтобы побороть олигархов, Зеленскому нужно одно – сильные государственные институции. А он их ослабляет.

Чтобы удержаться под давлением олигарха, нужно иметь правильные убеждения и хорошую зарплату. Не может чиновник работать за 15-20 тысяч гривен и распоряжаться миллиардами.

Зеленский не обеспечил принцип неотвратимости наказания. Окружение президента избегает ответственности за нарушение. Значит, дальше можно лоббировать интересы олигархов. Например, было громкое увольнение директора госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. Более двух лет в должности он сливал государственное электричество по низким ценам и Ахметову, и Коломойскому. Его просто уволили и назначили нового, никто ничего не расследует.

Профита за год от ренты на руду получим – как стоимость половины игрока клуба "Шахтер"

Как быть с так называемым законом об олигархах?

– Он ни к чему не приведет.

Не видим больших потерь по деньгам. По разрекламированному закону 5600 с 2023 года Ахметов будет платить ренту за руду еще ниже, чем сейчас. Профита за год мы получим – как стоимость половины игрока клуба "Шахтер", по прогнозам Минфина.

Там, где олигархи зарабатывают больше всего, нет никаких движений государства.

Деолигархизация происходит на экранах и имеет несколько целей. Одна – понравиться избирателю. Вторая – борьба олигархов внутри между собой. Те всегда любили игру: кто сегодня любимый олигарх президента? Между Коломойским и Ахметовым идет сейчас подобная борьба. Зеленский использует в своей "войне" с олигархами инструменты, не влияющие на Игоря Валерьевича.

Для Ахметова есть репутационные риски. А Коломойскому нечего терять

Коломойский говорит: привык, что его называют олигархом, потому какая разница, что теперь и официально в соответствующий реестр Совета нацбезопасности и обороны внесут. "Костюм сошью и на него звезду "Олигарх", - заявил. Ахметов говорит, что "был бы удивлен, если бы его признали олигархом". Мол, он - крупнейший инвестор.

– Для Ахметова есть репутационные риски. А Коломойскому в этом смысле нечего терять. И дела у него идут хорошо. Сейчас пытается из государства забрать 9 млрд кубов газа или $9 млрд. Идет судебный процесс.

Еще при Ющенко и Януковиче Нафтогаз отбирал у Укрнафты дешевый газ и поставлял населению. Тогда же Коломойский отбирал у "Укрнафты" газ на свои заводы. И спустя столько лет наш суд проснулся и решил, что нужно что-то сделать с этими 9 миллиардами кубометров газа. Вот Коломойский и требует, чтобы ему вернули или газом или деньгами.

Предлагает модель развода: государство забирает самые дешевые газовые активы на грани экологической катастрофы, а он – все самые дорогие и прибыльные нефтяные

На пресс-марафоне Зеленский заявил, что государству нужно поделить активы с Коломойским, потому что если проиграем, то нет таких денег, чтобы отдавать. Что нужно разводиться там, где являются партнерами. Укрнафта добывает. Государство имеет в ней 51 процент акций. Укртатнфата из добываемой нефти производит горючее. Там у Коломойского 50 плюс. Олигарх предлагает следующую модель: государство забирает самые дешевые газовые активы на грани экологической катастрофы, а он – все самые дорогие и прибыльные нефтяные.

За счет чего Коломойский – любимый олигарх президента?

– Их многое связывает. Экс-бизнес-партнер, был бюджетообразующим клиентом "95 квартала". Принял большое участие в том, чтобы Зеленского избрали президентом. Его люди сегодня окружают главу государства, близки. Тот же Тимур Миндич (совладелец "Студии Квартал 95". – Gazeta.ua).

Любимым олигархом Зеленского будет Коломойский, пока не встанет выбор: теряет его или все остальное. Но это не означает крушение для Ахметова. В определенных сферах ему снизят доход, где-то ограничат. В целом олигархический статус-кво сохранится.

Состояние Ахметова за год возросло почти в три раза - с $2,8 млрд до $7,6 млрд. За счет чего больше всего?

– Сильно поднялась цена на руду, металлы в мире. Тогда некие страны подняли и рентные ставки. Бизнесмены стали больше зарабатывать и должны поделиться с народом. Украина этого не сделала. У нас рентная ставка по многим полезным ископаемым самая низкая в мире. Если сравнить со средним по миру, ежемесячно Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен.

Еще есть "зеленая" электроэнергия – супердоходный бизнес. В Украине один из самых высоких в Европе тарифов.

Бурштынская теплоэлектростанция сжигает наш дефицитный уголь, чтобы экспортировать электроэнергию за границу

Неплохие прибыли у ДТЭК Ахметова. Бурштынская теплоэлектростанция сжигает наш дефицитный уголь, чтобы экспортировать электроэнергию за границу. В Европе сейчас очень высокая цена на электроэнергию.

Офис генпрокурора открыл более 200 уголовных производств против угольных и энергетических предприятий Ахметова. Его глава Ирина Венедиктова обещает личный контроль.

– Когда Генпрокуратура собирается найти подозреваемых, провести расследование и передать дело в суд, то на начальной стадии об этом не пишут в соцсетях. Это пиар и оправдание Венедиктовой. Основная целевая аудитория ее поста – президент.

В деле Роттердам+ компании Ахметова не несли расходы на транспортировку угля из-за границы, поскольку использовали уголь украинской добычи. То есть потребителей заставили платить за расходы, которых фактически не было и противоречили закону. Формула просуществовала до 1 июля 2019 года. Венедиктова занимает очень необычную позицию. Назначила прокурора, который смог за неделю изучить сто томов дела и решил, что его нужно закрыть. Мол, не смогли разобраться было ли преступление, а сроки все истекли. По экспертизам, ущерб государству нанесен до 39 млрд грн. Сейчас боремся за это в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Сможем получить не менее 20 миллиардов. Максимум – 39 миллиардов. Если заставим уплатить нанесенный ущерб, то это дело способно действительно изменить политико-олигархическую картинку. На скамью подсудимых попадут хотя бы топ-менеджеры Ахметова. И это впервые сможем взыскать средства с энергетического лидера – с компании ДТЭК. Которая никаких долгов государству никогда не погашала. Изменится и поведение менеджмента – расплатится за ошибки и начнет себя ограничивать.

До 2014 года менеджмент ДТЭК набрался долларовых кредитов. Курс подскочил. Проблему переложили на потребителей и государство. Мы оплатили

Как появилась формула Роттердам+? До 2014 года менеджмент ДТЭКа набрался долларовых кредитов. Курс подскочил, кредит вырос на 400 процентов. Но это ведь не проблема украинцев. А переложили на потребителей и государство. Мы оплатили.

Инициатива с экономическим паспортом вынудит олигархов поделиться и заплатить в фонд будущих поколений?

– Бывший министр экономики Павел Шеремета говорит, что это решение не экономичное, а шоу-бизнесовое. Цинично в столь сложный для Украины момент заниматься примитивным популизмом.

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Как поделить монополии?

- Надо освободить госагентства от людей олигархов. Иначе подкупленые чиновники будут так выписывать правила под олигархов, что те всегда будут выигрывать.

Антимонопольный комитет является важнейшим органом в борьбе с олигархами. Ни Коломойского, ни Ахметова, ни Пинчука, ни Фирташа мы не увидим на конкурентном рынке. В монополию их и нужно бить. Там они берут сверхприбыли. За счет них финансируют телеканалы, подкупают чиновников и сохраняют свои монополии.

АМКУ должен сначала признать компании монополистами. Далее их регулирует по другим правилам. Может обязать что-тоделать. Системно мониторить деятельность. Прекратить выдавать разрешения на новые приобретения. За нарушение может монополии принудительно разделить. Наложить серьезный штраф. Это все приводит к тому, что олигархам любой значительный поворот на рынке придется согласовывать с государством.

Если Антимонопольный комитет начнет так поступать – это будет сигнал миру, что в Украине действует право. Что можно участвовать в приватизации, покупать энергетические активы, что-то строить. А пока все идет в обратном направлении.

До 2019 года во время определенных голосований в АМКУ хотя бы несколько голосов были против. Например, мой, когда Александр Бабаков (экс-депутат Госдумы. – Gazeta.ua переоформлял на себя облэнерго. И когда Виктор Медведчук покупал заправки "Глуско" или Ахметов – два облэнерго. АМКУ все равно принимал решения в пользу олигарха, но несогласные хотя бы объясняли обществу свою позицию, эти разрешения тяжело получались – у Ахметова шли годы.