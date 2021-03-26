Евросоюз не готов принимать решения против России - эксперт

Блинкен и Боррель договорились сотрудничать против России. Фото: Reuters

США и Евросоюз приняли курса на восстановление евроатлантического единства. Но Брюссель пока не готов принимать решения в отношении РФ. Об этом Gazeta.ua сказал аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач, комментируя договоренность Евросоюза и США о совместной деятельности по противодействию угрозам со стороны России.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен находился в Брюсселе для целого ряда встреч. Озвучил политику администрации Байдена о будущем НАТО. Заверил, что этот военный союз является приоритетом для США. Блинкен привез предложения по адаптации Альянса к новым вызовам - сдерживание Китая и России. Опять напомнил, что Штаты не поддерживают проект "Северный поток-2".

Накануне он встретился с министрами иностранных дел стран-членов НАТО. Совместное заявление носит политико-символический характер. Это демонстрация общей позиции и оценок российских угроз. Практически означает закрепление курса на восстановление евроатлантического единства и согласования внешнеполитических действий Штатов и Евросоюза. Сама внешняя политика Евросоюза достаточно слабая, и мы это видим. Проявляется в несогласованности позиций внутри самого ЕС между различными странами. У них разное отношение к внешним проблемам, их причин и способов реагирования. Больше всего это проявляется в ситуации строительства российского проекта "Северный поток – 2".

Есть такие темы, где Евросоюз не может в себе найти общей позиции. Конечно, из США эта общая позиция пока не выработана. Но есть другие вопросы. Например, наложение на Россию санкций. Здесь видим в последнее время восстановления координации действий ЕС и Штатов. С 2014 года американцы стимулировали Евросоюз накладывать ограничения на лиц с РФ или российский бизнес. А потом Штаты поддерживали эти санкции собственными, еще более сильными. Нечто похожее попытаются восстановить и сейчас. Надеюсь, что, как минимум, общая политика санкций будет восстановлена ​​и развиваться. Но Штаты не могут сейчас активно влиять на Евросоюз. Он не готов к координации таких действий. В ЕС даже отложили до следующего саммита рассмотрение вопроса выработки стратегии в отношении России. Евросоюз не готов принимать решения в отношении России. Продолжит занимать выжидательную позицию. Американцы будут пробовать их стимулировать, как можно скорее эти выжидания завершить. Каким будет результат их взаимодействия, пока не известно ", - сказал эксперт.

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Ни одна страна Евросоюза не выступит против поддержки Украины в противостоянии России. Однако внутренняя ситуация в нашей стране сейчас неблагоприятная, добавил аналитик.

"Эти заявления не об Украине, а о России. Кстати, здесь как раз легче было бы найти консенсус с европейцами в вопросе поддержки Украины и противодействия России. Мало кто в Евросоюзе мог бы себе позволить выступить против поддержки Украиной. Но в данном случае мяч, так сказать, находится на нашем поле. К большому сожалению, нынешнее наше руководство не вызывает доверия ни в американских партнеров, ни в европейских. Внешняя политическая и экономическая конъюнктура благоприятна для привлечения средств, достаточно дешевых кредитов, но внутренняя ситуация с ее управляемостью в самой Украине является неблагоприятной", - считает Горбач.

В Брюсселе состоялось совещание министров иностранных дел стран НАТО Главный дипломат Евросоюза Хосеп Боррель и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен договорились о совместной деятельности по противодействию угрозам со стороны России. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам встречи. "Высокий представитель ЕС и госсекретарь Блинкен заявили о том, что и в дальнейшем скоординировано реагировать на вызывающее поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии, гибридные угрозы, такие как дезинформация, вмешательство в выборы, злонамеренная кибердияльнисть и демонстрация военной силы", - указано в коммюнике.