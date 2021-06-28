Евросовет дал согласие на подписание с Украиной соглашения об "открытом небе"

Соглашение планируют подписать в октябре. Фото: pexels.com

Совет ЕС дал согласие на подписание с Украиной Соглашения об общем авиационном пространстве.

"Сегодня Совет дал "зеленый свет" для подписания трех соседских соглашений в сфере авиации - с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашение о воздушном транспорте с Катаром. Эти соглашения откроют рынок воздушного транспорта и предоставят новые возможности для операторов и клиентов, способствующие торговле, туризму, инвестициям, экономическому и социальному развитию", - говорится в официальном заявлении, пишет "Європейська правда".

Соглашения устраняют рыночные ограничения и сочетают страны с внутренним авиарынком ЕС. Предполагается, что Украина перейдет на европейские стандарты и правила в сфере авиаперевозок.

"Подписание всех четырех соглашений ожидается осенью 2021 года. Каждая сделка после этого должно быть ратифицирована каждой страной-членом, ЕС и третьей стороной", - добавляют в коммюнике.

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"Очень рад в связи с утверждением Советом ЕС Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, которое так долго ждали и, надеюсь, скоро подпишут. Это соглашение интегрирует Украину в единое авиапространство Европы, гарантирует высокие стандарты безопасности и создаст преимущества и для путешественников, и для авиаиндустрии", - прокомментировал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Европейская комиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании Соглашения между Украиной, ЕС и его государствами-членами об Общем авиационном пространстве, которое известно как соглашение об "открытом небе". Следующий шаг - внесение проекта на рассмотрение Совета ЕС и его окончательное одобрение, сообщило представительство Украины в Европейском Союзе на Facebook-странице.