"Евросолидарность" требует создать ВСК по расследованию ДТП с участием Трухина

"Европейская Солидарность" требует немедленного создания парламентской ВСК по факту расследования всех обстоятельств ДТП и бездействия руководства правоохранительных органов.

Об этом говорится в заявлении фракции, опубликованном на официальном сайте партии.

"Мы требуем отставки покрывавшего преступление Министра внутренних дел, руководителя ДБР, который спустил расследование "на тормозах". Мы требуем немедленного возбуждения уголовного дела по факту ДТП и коррупции Трухина, это дело должно возбудить НАБУ. А сам Трухин должен немедленно сложить мандат и не позорить Верховную Раду", — отметили в заявлении.

Во фракции также требуют отставки министра внутренних дел и руководителя ДБР, а также возбуждение уголовного дела по факту совершенного Александром Трухиным ДТП.

Полную ответственность за действия Александра Трухина, который с поличным не скрывал, что имеет высокую крышу в самых высоких кабинетах и ​​откровенно пытался дать взятки в 150 тысяч полицейским, несет Зеленский, который привел его в парламент.

Полную ответственность за бездействие министра ВС Монастырского несет Зеленский, его туда рекомендовавший.

Полную ответственность за бездействие ДБР несет Зеленский, назначивший руководителя Бюро.

Напомним, 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По сообщениям СМИ, за рулем Audi находился Александр Трухин. 31 августа Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований. 1 февраля 2022 журналисты издания "Украинская правда" обнародовали видео с камер полицейских, которые оформляли ДТП с участием народного депутата Александра Трухина (фракция "Слуга народа"). На видео Трухин предлагает правоохранителю взятку в $150 тыс. со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.