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"Евросолидарнисть" требует рассмотреть во вторник проект заявления о получении ПДЧ в НАТО

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&quot;Евросолидарнисть&quot; требует рассмотреть во вторник проект заявления о получении ПДЧ в НАТО
Фракция "Европейская солидарность" настаивает на ускорении рассмотрения проекта постановления относительно шагов Украины для членства в НАТО

Фракция "Европейская солидарность" требует от руководства Верховной Рады поставить на рассмотрение во вторник проект постановления о шагах Украины для членства в НАТО.

Фракция "Европейская солидарность" требует рассмотреть проект постановления 2327 "О Заявлении Верховной Рады Украины "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины - приобретения полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора".

Соответствующее требование озвучила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко во время заседания Согласительного совета в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.

"В эти дни в Лондоне происходит мероприятие высокого уровня стран НАТО, и благодаря жесткой критике "Европейской солидарности" Министерство иностранных дел изменило свою позицию, и министр примет участие в этом заседании. В этом контексте мы требуем от руководства Верховной Рады поставить уже завтра заявление Верховной совета 2327. Это апелляция к нашим партнерам по НАТО о предоставлении Украине ПДЧ. Тем более, это заявление было принято единогласно профильным комитетом и поддержано Министерством иностранных дел", - отметила Геращенко.

Она добавила, что "складывается впечатление, что наши партнеры по НАТО не до конца осознают тот большой вклад, который Украина и наши воины ежедневно делают для защиты безопасности Украины".

Геращенко также напомнила, что в воскресенье, 1 декабря, погибли двое украинских военных. "Это элита, элита Украины и Европы. И европейская сторона также должна знать, что Украина достойна получить ПДЧ, только нам для этого нужно что-то делать", - сказала Геращенко.

Как сообщалось, 30 октября вицепремьер - министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что правительство Украины считает действующей заявку на получение ПДЧ в НАТО, представленную на бухарестский саммит Североатлантического альянса в 2008 году, поэтому дополнительную заявку не будет подавать.

1 декабря во время выполнения боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались и погибли два украинских военнослужащих - бойцы спецподразделения Центра специальных операций СБУ.

Укринформ
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