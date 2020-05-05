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вторник, 05 мая 2020 09:23

"Европейская солидарность" собрала подписи для внеочередного заседания парламента

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&quot;Европейская солидарность&quot; собрала подписи для внеочередного заседания парламента
Подписанты требуют провести внеочередное заседание на этой неделе. Фото: eurosolidarity.org

"Европейская солидарность" собрала 150 подписей для проведения внеочередного заседания парламента, на котором требует проголосовать законы о страховании врачей и о массовом тестировании. Об этом сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко. Он поблагодарил фракции и группы, которые дали подписи, и сообщил, что только три депутата от "Слуги народа" дали свои подписи.

"Были внесены 3 законопроекта. Первый - о государственном страховании врачей, где болезни страхуются на 200 тысяч, а не на 5-6, как сейчас выплачивается. А, не дай Бог, гибели - на 1,5 миллиона", - отметил Петр Порошенко.

"Наша армия противодействия коронавирусу - это наши врачи. Посмотрите, что происходит сейчас. 13 апреля наша политическая сила требовала включить в закон "О государственном бюджете" средства на государственное страхование каждого врача от заболевания или, не дай Бог, гибели от коронавирусной инфекции. Так, как мы сделали в 2014 году, когда мы защитили страхованием украинских воинов. С 13 апреля этот вопрос не решен. За последние сутки заболели 62 врача. За последние 11 дней заболели 800 врачей. У нас есть койки, но у нас может не быть здоровых врачей", - предостерегает Петр Порошенко.

"Я благодарю "Батькивщину" за то, что в полном составе они подписали подписные листы. И я благодарю "Голос" за то, что они в полном составе подписали письма о созыве внеочередной сессии. Я благодарю все фракции - "Доверие", "За будущее", "ОПЗЖ", "Европейскую солидарность" и я благодарю трех народных депутатов "Слуги народа", которые также вопреки воле фракции поставили подписи", - сказал Порошенко.

"Мы собрали 150 подписей - в условиях, когда фракция "Слуги народа" блокировала, поскольку получила команду не подписывать и не рассматривать. Завтра эти подписи будут сданы в Верховную Раду. На этой неделе мы требуем немедленно рассмотреть и проголосовать этот законопроект, и каждый день врачи должны знать, что они защищены", - подчеркнул пятый президент.

"Второй законопроект - это о тестах. Если не хватает лабораторий, то они будут здесь через 5 дней. Я не завез их только потому, что была информация, что их 2 миллиона. Они стоят 17 тысяч долларов, а спасают жизни врачей, потому что врач, когда к нему поступает пациент, должен быть протестирован", - убежден лидер "Европейской солидарности".

"Третья позиция - это принятое нами в парламенте решение повысить зарплату врачам, которые работают с коронавирусными больными, на 300%. Прошло с 13 апреля уже более трех недель. Скажите, врачи получают 300%? Я вам скажу, не получают. И на мой вопрос, почему за это время не решен вопрос выплат врачам, мы получили ответ, что виноваты мэры. Забрали средства у местного самоуправления, когда проводили изменения в бюджет. А на сегодняшний день правительство обвиняет мэров. Конечно, это нечестная игра. И наша позиция, мы на этой неделе немедленно должны проголосовать в первом чтении и в целом, и защитить наших воинов в борьбе с пандемией - наших врачей", - подчеркнул Порошенко.

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