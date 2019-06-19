"Европейская солидарность" призывает депутатов Харьковского горсовета не голосовать за переименование проспекта Григоренко

Партия "Европейская Солидарность" считает планы харьковской городской власти и городских депутатов об изменении названия проспекта Петра Григоренко на проспект маршала Жукова прямым нарушением законов Украины. Фото: Главком

Партия "Европейская Солидарность" требует от членов фракции в Харьковском городском совете Ирины Цветковой и Сергея Куценко, проголосовавших за включение в повестку дня сессии вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко названия проспекта маршала Жукова, отозвать свои голоса.

Об этом говорится в официальном заявлении партии, опубликованном на сайте "Европейская Солидарность".

"В противном случае партия будет принимать решение об исключении этих депутатов из партии и инициировать их лишения депутатских мандатов Харьковского горсовета", - заявили в политсиле.

"Партия "Европейская Солидарность" считает такие планы харьковской городской власти и городских депутатов прямым нарушением законов Украины и попытками реваншизма пророссийских сил отменить декоммунизацию. Мы также призываем всех депутатов Харьковского городского совета проголосовать против переименования проспекта Петра Григоренко", - говорится в заявлении.