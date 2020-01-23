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четверг, 23 января 2020 12:36

"Европейская Солидарность" готова отозвать своего кандидата на конкурсную комиссию по отбору директора ГБР - Сюмар

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&quot;Европейская Солидарность&quot; готова отозвать своего кандидата на конкурсную комиссию по отбору директора ГБР - Сюмар
Нардеп Виктория Сюмар: "ЕС" готова отозвать своего кандидата в конкурсную комиссию по отбору директора ГБР чтобы поддержать независимого кандидата". Фото: Рамблер

"Европейская Солидарность" готова отозвать своего кандидата в конкурсную комиссию по отбору директора Государственного бюро расследований.

Об этом во время пресс конференции сообщила народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар.

"Мы призываем отозвать тех кандидатов, мы готовы отозвать своего кандидата в конкурсную комиссию по отбору директора ГБР с тем, чтобы поддержать независимого кандидата. Вероятно, наиболее независимым среди выдвинутых фракциями парламента - является Евгения Закревская", - заявила Сюмар.

Напомним, Александр Бабиков назначен первым заместителем руководителя Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой.

Также пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что назначение Александра Бабикова в ГБР является демонстрацией наступления антимайдана.

Прямий
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