Европейская федерация журналистов осудила действия одного из руководителей Нацполиции

Евгений Шевцов и Алена Дегрик. Фото из открытых источников

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ, EFJ) резко осудила действия одного из руководителей Национальной полиции Украины, которые привели к блокировке 17 украинских интернет-ресурсов, и призвала украинскую власть соблюдать европейские правовые стандарты свободы слова.

Об этом сообщил генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес, передает пресс-служба EFJ.

"Я очень обеспокоен тем, что ряд онлайн-источников информации неожиданно заблокирован в Украине. Еще более тревожным является тот факт, что издатели не могут защищать свои права при рассмотрении апелляций из-за задержки в тактике некоторых судей и прокуроров. Такие действия оказывают очень негативное влияние на уровень свободы выражения мнений в стране и на имидж страны на мировой арене", - сообщил Гутьеррес.

Среди заблокированных сайтов и блог-платформ оказались новостной портал Корреспондент.net, enigma.ua, trident-ua.info, informator.news и другие.

Напомним, 23 июля судья Сергей Вовк вынес решение, которым обязал украинских интернет-провайдеров и мобильных операторов заблокировать 18 интернет-медиа.