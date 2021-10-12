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вторник, 12 октября 2021 20:23

Европейцы готовы к экономическому сближению с Украиной - эксперт

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Европейцы готовы к экономическому сближению с Украиной - эксперт
Александр Хара: "Саммит дал хорошие результаты. Но ожидать чего-то большего — приглашения Украины в ЕС или четкой фразы о членстве в ЕС — напрасно". Фото: Тарас Подолян

Европейцы готовы менять экономическую часть соглашения. Уже есть понимание, что нужно менять.

Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт-международник Александр Хара, комментируя 23-й саммит Украина-ЕС в Киеве.

"От ЕС в его нынешнем состоянии бесполезно ожидать чего-то прорывного. Хотя в итоговом заявлении саммита появились положительные вещи, — говорит он. — Россию письменно определили стороной конфликта. Отмену санкций привязали к полному выполнению Россией Минских договоренностей. По блоку безопасности есть интересные моменты — в частности готовность европейцев присоединять Украину к собственным внутренним форматам (в ЕС подтвердили, что рассматривают начала новой военно-учебной миссии в Украине. - Gazeta.ua)".

Саммит дал хорошие результаты. Но ожидать чего-то большего — приглашения Украины в ЕС или четкой фразы о членстве в ЕС — напрасно, считает эксперт.

"Во-первых, есть решение нидерландского референдума (в 2016-м большинство там высказалось против Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. - Gazeta.ua). Во-вторых — европейское сообщество еще само не знает, каким будет в дальнейшем. Европейцы готовы менять экономическую часть Соглашения об ассоциации. Уже прошло определенное время. Соответственно есть понимание, что нужно менять", — говорит он.

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В последнее время Евросоюз лихорадит. Меняется власть в Германии. Это во многом определит политический курс ЕС. Еще есть страны, которые больше прислушиваются к России, чем к собственным ценностям, сообщает Хара.

При этом президенте был глубокий конституционный кризис, из которого мы еще не вышли, отмечает эксперт.

"Но реформа судебной системы, в частности КС, является приоритетом номер один как для Украины, так и для наших европейских партнеров. В совместном заявлении они отметили, что внедрение судебной реформы остается жизненно важным для европейского будущего Украины. Потому что это действительно ключевая реформа, которой сейчас не хватает для борьбы с олигархами, коррупцией и неэффективным управлением", — заключает он.

12 октября в Киеве стартовал саммит Украина - ЕС.

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве.

Украина рассчитывает на "промышленный безвиз" с ЕС в следующем году.

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