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четверг, 29 апреля 2021 22:28

Европарламент предлагает наказания для России за новую агрессию

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Европарламент предлагает наказания для России за новую агрессию
В случае вторжения в Украину, РФ грозит энергетическое эмбарго и отключения от SWIFT. Фото: Reuters

Европейский парламент принял жесткую антироссийскую резолюцию.

В случае прямого вторжения России в Украину, документ предусматривает приостановление импорта российских нефти и газа в ЕС и введение санкций против приближенных к российской власти олигархов.

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При условии вторжения евродепутаты настаивают также на исключении РФ из платежной системы SWIFT.

Европарламент также подтвердил свою прежнюю позицию о необходимости остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, депутаты выступают за остановку строительства спорных атомных электростанций "Росатомом".

"На фоне наращивания военного присутствия России дружественные страны должны усилить свою военную поддержку Украине и предоставить ей оборонительное оружие", - отметили евродепутаты.

Европарламент также призывает Россию вывести свои войска из временно оккупированных территорий Донбасса и вернуть Украине контроль над Крымом и Севастополем.

Европарламентарии заявили, что незаконная блокада РФ в Черном и Азовском морях должна быть завершена, и предложили разработать постоянный мониторинг прохода судов в Керченском проливе.

Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о возвращении перемирия на Донбассе. Украина и Россия смогли прийти к компромиссу, но принять решение помешали "российские марионетки".

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