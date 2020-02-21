"Европа эпохи средневековья" - Зеленский второй день стыдит украинцев

Президент снова вспомнил о эвакуированных.

Президент Владимир Зеленский снова пристыдил украинцев.

О ситуации с эвакуированными с Китая в Новых Санжарах Зеленский упомянул на награждении победителей конкурса по получению грантов Украинского фонда стартапов в пятницу.

"Хочу поздравить всех украинцев, которые вчера вернулись на родину из китайского города Ухань. Все желаем им крепкого здоровья и верим, что в ближайшие недели они уже будут дома.

Мы постоянно говорим, что Украина - это Европа. Так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах, казалось, что мы Европа эпохи средневековья. К сожалению", - сказал он.

"Давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... Ну не хочу сейчас подбирать неправильное слово. Верю, что в ближайшее время у нас у всех появится очень важный и нужный нашей стране и всему миру стартап. Тот, что научит некоторых граждан человечности, уважения, единства и критического мышления", - добавил Зеленский.

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В четверг, 19 февраля, президент Владимир Зеленский осудил блокирование приезда эвакуированных. "К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией. Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера", - говорил Зеленский.