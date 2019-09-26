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четверг, 26 сентября 2019 16:50

Еврокомиссия намекнула Зеленскому, кто виноват в "недостаточной помощи"

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Еврокомиссия намекнула Зеленскому, кто виноват в &quot;недостаточной помощи&quot;
В Еврокомиссии не стали отвечать на вопрос, будут ли искать разъяснений от Зеленского за его критические заявления о недостаточной поддержке Украины Европейским союзом Фото: 5 канал

В Европейской комиссии напомнили, что поддержка, которую ЕС предоставляет Украине, завязана на ее обязательствах.

Не стали комментировать публикацию стенограммы телефонного разговора между президентами Украины и США, пишет "Европейская правда".

"Наша поддержка крепко завязана на обязательстве Украины продолжать путь реформ, поэтому, конечно, мы очень внимательно следим за реформами, которые проводит Украина", - сказал представитель комиссии.

"Поддержка Европейским Союзом Украина является беспрецедентным. За последние 5 лет мы выделили для Украины самый большой пакет поддержки в истории ЕС.

"Евросоюз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более чем € 15 млрд грантов и займов на поддержку реформ, выдвинув жестким условием продолжать прогресс", - отметил представитель ЕК.

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В Еврокомиссии не стали отвечать на вопрос, будут ли искать разъяснений от Зеленского за его критические заявления о недостаточной поддержке Украины Европейским союзом.

Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, через которую в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В разговоре Трамп критиковал Германию, заявляя, что она ничего не делает для Украины, а Владимир Зеленский с ним соглашался. Зеленский также критиковал Париж и Берлин за недостаточные санкции в отношении России.

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