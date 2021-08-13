"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог

Игорь Попов: "Россиянам нужен царь. Украинцы же считают себя европейской нацией и предпочитают нанимать царя на работу. Сакральности власти нет, – это большое достижение". Фото: Тарас Подолян

Россию остановило осознание, что дальнейшая оккупация территории Украины приведет к партизанской войне. Главным достижением к 30-й годовщине Независимости является то, что Украина не покорилась агрессору и сохранила суверенитет.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политолог Игорь Попов.

Как нам удалось противостоять агрессии России? По мнению политолога, этому есть несколько причин: "Важным является принятие закона о национальном сопротивлении (о новой структуре территориальной обороны и создании движения сопротивления. – Gazeta.ua). Россию остановило осознание, что она еще может пройти вперед километров сто, а дальше начнется партизанская война. Прямая оккупация невозможна", – отмечает он.

О том, с чем мы подошли к празднованию 30-летия Независимости, эксперт высказался так:

"Проблем много. Экономика очень плохая. По сравнению с тем, что было 30 лет назад, имеем самую худшую динамику изменений в мире. В 1991 году ВВП Украины был как у Сингапура и Израиля. С тех пор у нас он вырос в 1,5 раза, а у них – в 4-5. Наш экспорт – зерно, железная руда и трудовые эмигранты. С демографией беда. Нас было 52 миллиона. Осталось 41,5, по данным Госкомстата. Какая часть переехала за границу – мы даже не представляем".

Основным достижением, по мнению политолога, является то, что мы не покорились агрессии, и это больше объединило нацию, чем провозглашение суверенитета.

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Из характерных особенностей украинцев Игорь Попов наиболее ценит свободу:

"Россиянам нужен царь. Украинцы же считают себя европейской нацией и предпочитают нанимать царя на работу. Сакральности власти нет, – это большое достижение. Однако все ценности и идеалы украинцев направлены в прошлое. Золотой эрой считается время Гетманщины. Среди символов государства называют вареники и вышиванку. Все сосредоточены на славном прошлом, а не современности. Советской эпохой вообще никто не гордится. Страну все очень любят, а вот власть и государственные институты – нет. И это большая проблема для элит. Надо показать нации новые ценности и образ будущего. А также создать нормальные условия для работы. Украинцы успешно работают за рубежом, гармонично вливаются в европейскую среду. В этом и заключается евроинтеграция – создать европейские условия в Украине. Если бы мы не отдавали половину бюджета за долги, у нас тут уже была бы Европа. Это задача для государства и элит", – отмечает он.

Полное интервью с Игорем Поповым читайте в журнале "Країна"

Постановление и Акт провозглашения независимости Украины приняли на внеочередной сессии Верховной Рады 24 августа 1991 года. Украина стала независимым государством с неделимой и неприкосновенной территорией, на которой действующими являются только Конституция, законы и постановления правительства. Президент Владимир Зеленский представил план празднования 30-летия независимости Украины. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране пройдет более 150 событий.