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среда, 19 января 2022 15:35

Евродепутат Ващиковский призвал украинские власти прекратить выборочное правосудие

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Депутат Европейского парламента, глава делегации в Комитете ассоциации Украина-ЕС, бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал украинские власти прекратить практику выборочного правосудия по делу против Петра Порошенко.

"Это произошло в критический момент для Украины, поскольку страна столкнулась с очередной серьезной угрозой дальнейшей эскалации российской агрессии, о чем свидетельствует военное наращивание российских войск вдоль границ", говорится в заявлении Ващиковского.

"ЕС и его государства-члены должны продемонстрировать свою твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы должны поддерживать все усилия, необходимые для развития устойчивости в украинском обществе через укрепление экономики и обороноспособности Украины, а также помочь ей в укреплении принципов управления и демократической политической культуры. Европейский парламент признал европейские стремления Украины и приверженность Киеву правам человека, демократии и уважению основных свобод. Парламент также признал прогресс и результаты, которые были достигнуты благодаря имплементации Соглашения об ассоциации и успехе Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - напомнил евродепутат.

"Стратегическое партнерство между ЕС и Украиной основывается на общих ценностях и стремлении поддерживать высокий уровень международных стандартов. Поэтому мы ожидаем, что украинские власти будут проводить все производства с соблюдением этих ценностей и стандартов, среди которых прозрачность судебных процедур, надлежащий процесс, независимость и беспристрастность судебной власти. Украине необходимо положить конец продолжающемуся замкнутому кругу выборочного правосудия, которое используется против ее бывших лидеров. Без внутриполитической стабильности нация не сможет противостоять угрозам со стороны России", - убежден Ващиковский.

"Мы убеждены, что ослабление согласия и устойчивости украинского общества сыграет только на руку тем, кто стремится ослабить и взорвать его расколами, гибридными атаками, дезинформацией, открытыми военными угрозами и агрессией. Мы искренне надеемся, что Украина сможет избежать токсической политической поляризации и внутриполитической борьбы, а также сможет сохранить свое единство и решить противостоять каким-либо дальнейшим угрозам и гибридным атакам, направленным против нее со стороны Путинской России", - пишет депутат Европарламента.

"Существует жизненно важная и неотложная потребность, чтобы Европейский Союз и его государства-члены продемонстрировали солидарность с Украиной, нашим стратегическим партнером. Перед лицом экзистенциальной угрозы украинская политическая элита должна проявить единство. Европейский парламент поддерживает Украину и призывает ее власть не сеять раскол в то время, когда национальная безопасность страны находится под угрозой", — говорится в заявлении.

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Дата
19
января

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